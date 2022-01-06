 تطبيق باجيراتا يساعد المحتاجين | صنع في ألمانيا | DW | 16.02.2022

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صنع في ألمانيا

تطبيق باجيراتا يساعد المحتاجين

اقتصاد إندونيسيا هو الأكثر ديناميكية في جنوب شرق آسيا، ومع ذلك تسبب الوباء في صعوبات مالية للعديد من الناس. منصة باجيراتا تجمع عبر الإنترنت المتبرعين والمحتاجين - بشكل غير بيروقراطي وبدون شروط.

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