تطبيق باجيراتا يساعد المحتاجين

تحليل: "وباء الانقلابات" يحوّل الربيع العربي شتاءً ويُحرج الغرب

التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة لاسيما السودان وتونس اللتان تجتازان مرحلة تحول ديمقراطي نهاية عقد من "الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء، تثير أسئلة جوهرية حول دور الغرب ونفوذه في المنطقة؟