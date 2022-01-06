تطبيق باجيراتا يساعد المحتاجين

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اقتصاد إندونيسيا هو الأكثر ديناميكية في جنوب شرق آسيا، ومع ذلك تسبب الوباء في صعوبات مالية للعديد من الناس. منصة باجيراتا تجمع عبر الإنترنت المتبرعين والمحتاجين - بشكل غير بيروقراطي وبدون شروط.
التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة لاسيما السودان وتونس اللتان تجتازان مرحلة تحول ديمقراطي نهاية عقد من "الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء، تثير أسئلة جوهرية حول دور الغرب ونفوذه في المنطقة؟
الحكومة الألمانية تقدم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 22 مليار يورو، تستمر حتى منتصف عام 2021، للشركات وأصحاب المهن الحرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
تعهّد قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم الافتراضية ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة. هذا فيما أبدت أنغيلا ميركل "قلقها" حيال بطء المحادثات الهادفة الى تزويد الدول الأكثر فقراً باللقاح.
حتى في الدول التي تميزت بنجاحها في السيطرة على وباء كورونا في بداياته، بدأ القلق يسود المشهد في آسيا بعد ظهور بؤر جديدة تنذر ببداية الموجة الثانية للجائحة العالمية.
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