 تطبيقات من الهند بديلة لتيك توك | كليك | DW | 10.04.2023

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كليك

تطبيقات من الهند بديلة لتيك توك

تيكتوك محظور في الهند ولا يُسمح هناك أيضًا باستخدام أي تطبيق صيني آخر على الهواتف الذكية. لذلك تستخدم تطبيقات محلية بديلة لتيك توك مثل موج أو يوش، وهي تطبيقات تعمل بشكل مشابه لتيك توك.

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كليك - تيك توك وتطبيقات بديلة 10.04.2023

ILLUSTRATION - Ein Mädchen hält ihr Smartphone in den Händen, auf dem sie in der Kurzvideo-App TikTok das Profil von @lorengray geöffnet hat. Mit TikTok können Nutzerinnen und Nutzer kurze Handyvideos zu Musik oder zu anderen Videos erstellen. Andere können dazu kommentieren, Herzen verteilen oder anderweitig reagieren. Auch private Nachrichten sind möglich. Die App ist vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt. (zu dpa: «Du bist 30? Bitte geh! Die Teenager-Welt von TikTok»)

ما الذي يجعل خوارزمية تيك توك جيدة بهذا الشكل؟ 10.04.2023

TikTok logo displayed on a phone screen and American flag displayed on a screen in the background are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on January 30, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

هل سيحظر تيك توك تماما في الولايات المتحدة؟ 10.04.2023

Das Logo der Video-App TikTok ist auf einem Smartphone vor einem Bildschirm mit Börsenkursen im Hintergrund zu sehen. Die EU-Kommission hat dem Chef der beliebten Video-App Tiktok, Shou Zi Chew, weitreichende Sanktionen angedroht, sollte sich sein Unternehmen in Zukunft nicht an europäische Regeln halten. (zu dpa Lebensbedrohliche Inhalte: EU-Kommission droht Tiktok mit Verbot) +++ dpa-Bildfunk +++

ما هي البيانات التي تخزنها شركة تيك توك؟ 10.04.2023

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