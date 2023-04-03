تطبيقات من الهند بديلة لتيك توك

"صنع في ألمانيا" - نقص المهندسين والعلماء يهدد الصناعة الألمانية

تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟