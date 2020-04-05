 تطبيقات لحماية البيئة | كليك | DW | 30.11.2021

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كليك

تطبيقات لحماية البيئة

زراعة الأشجار باستخدام محركات البحث، أو تطهير البحار من البلاستيك باستخدام تطبيقات، أو جعل التغليف أكثر رفقا بالبيئة، أو حتى القيام برحلة مناخية كاملة عبر الزمن. هل تصلح الهواتف الذكية لحماية المناخ؟

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