تطبيقات لحماية البيئة

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زراعة الأشجار باستخدام محركات البحث، أو تطهير البحار من البلاستيك باستخدام تطبيقات، أو جعل التغليف أكثر رفقا بالبيئة، أو حتى القيام برحلة مناخية كاملة عبر الزمن. هل تصلح الهواتف الذكية لحماية المناخ؟
الهواتف الذكية مضرة للبيئة، لهذا السبب تعتزم شركة فيرفون" الهولندية طرح إصدارها الجديد من هاتف "فايرفون 4" الذكي الذي قالت إنه صديق للبيئة. في التقرير التالي تتقصى DW عن إمكانية وجود هاتف ذكي غير مضر بالبيئة؟
في أول اتفاق خلال قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، تعهدت أكثر من 100 دولة بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030، بيد أن نشطاء حماية البيئة يشككون في أن الإعلان السياسي لوحده لن يوقف هذا التدمير، فما الذي يدفعهم لقول ذلك؟
يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل الهادف خلال القمة العالمية للمناخ. ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
قبل أيام من انطلاق المؤتمر البيئي الدولي "كوب26" في غلاسكو، حذرت الأمم المتحدة من أن التعهّدات الدولية الأخيرة لن تسهم إلا بنسبة ضئيلة في خفض الانبعاثات، وتشير دراسات أن الاحترار العالمي سيزيد بالرغم من التعهدات الدولية.
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