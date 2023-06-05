تطبيقات تجميل الوجه وأعراضها النفسية

مخاطر فلاتر التجميل على النت .. الجانب المظلم لهوس الجمال

شفاه ممتلئة وعيون واسعة وبشرة ناعمة خالية من العيوب بفضل فلاتر التجميل، التي يمكن أن تجعل كل صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها لعارضة أزياء فاتنة. لكن ذلك قد يسبب مشاكل عديدة، ما دفع حكومات للتدخل.