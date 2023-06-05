تطبيقات تجميل الوجه وأعراضها النفسية

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تستطيع تطبيقات فلاتر التجميل مثل فيس تيون وفيس آب تجميل ملامح مستخدميها بشكل يجعل الصور والفيديوهات الخاصة بهم تبدو حقيقية. إلا أن هذه التطبيقات التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لها تأثير سلبي على الحالة النفسية للمستخدمين.
شفاه ممتلئة وعيون واسعة وبشرة ناعمة خالية من العيوب بفضل فلاتر التجميل، التي يمكن أن تجعل كل صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها لعارضة أزياء فاتنة. لكن ذلك قد يسبب مشاكل عديدة، ما دفع حكومات للتدخل.
أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT الكثير من الأسئلة حول مستقبل تلك التقنيات كما أثار الكثير من الجدل والمخاوف بشأن النواحي الأخلاقية لاستخداماته.. فما هو هذا البرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتسع قدراته؟
قامت خدمة للصحة العقلية المجانية باستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الاستجابة للأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم النفسي. لكن التجربة أثارت جدلاً أخلاقياً حول الأمر كما أن الإجراء افتقر للشفافية.
قد لا تعود الحاجة مستقبلا لإجراء اختبار تقليدي عبر الأنف أو الفم للكشف عن الإصابة بكورونا، إذ قد يصبح من الممكن فقط تحليل نبرة صوت شخص ما للتأكد من إصابته بكورونا. كيف ذلك؟
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