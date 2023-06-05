 تطبيقات تجميل الوجه وأعراضها النفسية | كليك | DW | 12.06.2023

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كليك

تطبيقات تجميل الوجه وأعراضها النفسية

تستطيع تطبيقات فلاتر التجميل مثل فيس تيون وفيس آب تجميل ملامح مستخدميها بشكل يجعل الصور والفيديوهات الخاصة بهم تبدو حقيقية. إلا أن هذه التطبيقات التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لها تأثير سلبي على الحالة النفسية للمستخدمين.

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