تضر الأشجار في برلين بسبب الجفاف المستمر وتطبيق لمساعدتها

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احتباس حراري وتغير مناخي، يسبب ما نشهده من موجات حر وجفاف شديدة، تضر بالطبيعة والأشجار والتي أصبحت تعاني من ضغط شديد. مبادرة في برلين لمساعدتها.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
بالرغم من أنّ موسم الحرائق لم ينتهِ بعد، إلّا أنّ الحصيلة الأولية تتفاقم في الاتحاد الأوروبي حيث أتت النيران على أكثر من 660 ألف هكتار منذ بداية العام، وهو رقمٌ قياسي منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.
يعيش في برلين ما بين ألفين إلى ستة آلاف مشرد. وفي ظل طقس شديدة الحرارة، جرى تدشين برنامج لمساعدة المشردين في الشوارع خاصة وأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري مع درجات حرارة غير مسبوقة.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
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