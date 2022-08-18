 تضر الأشجار في برلين بسبب الجفاف المستمر وتطبيق لمساعدتها | DW الأخبار | DW | 18.08.2022

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تضر الأشجار في برلين بسبب الجفاف المستمر وتطبيق لمساعدتها

احتباس حراري وتغير مناخي، يسبب ما نشهده من موجات حر وجفاف شديدة، تضر بالطبيعة والأشجار والتي أصبحت تعاني من ضغط شديد. مبادرة في برلين لمساعدتها.

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