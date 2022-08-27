 تضرر 33مليون شخص جراء الفيضانات في باكستان | DW الأخبار | DW | 02.09.2022

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DW الأخبار

تضرر 33مليون شخص جراء الفيضانات في باكستان

إجلاء الملايين في باكستان بسبب الفيضانات والمخاوف من شهر أمطار جديد قد يعقد المشهد أكثر. وعلى الرغم من ضعف الامكانات إلا أن السكان يحاولون وضع حواجز لانقاذ مدنهم من الفيضانات العارمة.

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