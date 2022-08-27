تضرر 33مليون شخص جراء الفيضانات في باكستان

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إجلاء الملايين في باكستان بسبب الفيضانات والمخاوف من شهر أمطار جديد قد يعقد المشهد أكثر. وعلى الرغم من ضعف الامكانات إلا أن السكان يحاولون وضع حواجز لانقاذ مدنهم من الفيضانات العارمة.
أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/ يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلاً على ما أظهرت حصيلة جديدة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما ناشد الرئيس الباكستاني مجدداً العالم لمساعدة بلاده.
خلفت "أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان" أكثر من 1100 قتيل و33 مليون متضرر، كما غمرت "ثلث" مساحة البلاد. وناشدت الحكومة المجتمع الدولي للمساعدة وقدرت الأضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، وسط تسارع جهود الإغاثة الدولية.
فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
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