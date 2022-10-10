تضرر مبنى يضم مكتب التأشيرات الألمانية في كييف جراء القصف الروسي

تضرر مبنى يضم مكتب التأشيرات التابع للسفارة الألمانية في كييف من الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم (10 أكتوبر/تشرين الأول 2022) وقوع أضرار بالمبنى الذي يضم مكتب التأشيرات، إلا أنه أوضح أن المكتب خارج الخدمة منذ شهور.
وبحسب بيانات المتحدث، لم يكن هناك أي موظف داخل المكتب أثناء الهجمات الصاروخية الروسية.
وفي وقت سابق من صباح اليوم وقعت هجمات صاروخية عنيفة على وسط العاصمة الأوكرانية كييف. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في عدة مدن رئيسية أخرى.
مبنى خالٍ من الموظفين
بدورها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن مبنى مكتبياً شاهقاً توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية صباح اليوم، لكن لم يكن به مسؤولون لأن القنصلية خالية منذ اندلاع الحرب قبل شهور.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية "لا عمل في المبنى منذ شهور"، مضيفا أن الحكومة الألمانية على اتصال بالمسؤولين في كييف لتقييم الأضرار.
ونددت ألمانيا بالضربات الروسية التي أدت إلى مقتل عشرة على الأقل وجاءت ردا على هجمات أوكرانية، ومنها هجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.
أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا قريباً
من جانبها، وعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كييف بتقديم مساعدة سريعة في مجال الدفاع الجوي. وكتب الوزيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية سريعا".
وفي إشارة إلى القصف الروسي الذي وقع صباح اليوم، تحدثت بيربوك عن المواطنين الذين عايشوا خوفا مميتا في حركة المرور الصباحية في كييف وعن تسبب القصف في إحداث فوهة بجوار ملعب، وكتبت: "إنه لأمر دنيء وغير مبرر أن يطلق بوتين الصواريخ على المدن والمدنيين".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا تتوقع تسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريبا جداً وتسليم ثلاثة أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء مواعيد زمنية محددة.
وأضاف المتحدث أن الوحدة الأولى من نظام الدفاع الجوي ستكون في الموقع "قريبا جداً"، موضحاً في المقابل أنه ليس من الممكن تسليم الوحدات الثلاثة الأخرى إلا "خلال العام المقبل"، عازيا ذلك إلى التنسيق الضروري مع قطاع صناعة الأسلحة والدول الأخرى التي طلبت أسلحة من القطاع.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قالت في وقت سابق اليوم إن الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا تظهر أهمية تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا على وجه السرعة.
وأضافت: "الهجمات الصاروخية الروسية والطائرات المسيرة ترهب السكان المدنيين بالدرجة الأولى... لذلك نقدم الدعم الآن بأسلحة مضادة للطائرات على وجه الخصوص. في الأيام القليلة المقبلة سيكون أول وحدة من أحدث أربعة وحدات لنظام الدفاع الجوي من طراز "إيريس-تي إس إل إم" جاهزة لتوفير حماية فعالة لشعب أوكرانيا".
وكانت لامبرشت في زيارة لأوكرانيا مطلع هذا الشهر. وكانت قد وعدت بالفعل بالتسليم السريع للوحدة الأولى من نظام الدفاع الجوي الأرضي "إيريس تي إس إل إم".
زيلينسكي يطالب شولتس وماكرون برد قوي
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدّث إلى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم وطالبهما برد قوي على موسكو بعدما طالت ضربات روسية مدنا في أنحاء بلاده.
وقال زيلينسكي في سلسلة تغريدات إنه ناقش مع شولتس "تكثيف الضغط" على روسيا بينما تحدّث مع ماكرون عن "تعزيز دفاعاتنا الجوية والحاجة إلى رد أوروبي ودولي قاس وإلى زيادة الضغط على روسيا الاتحادية".
وفي أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا اتصل المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم في برلين إن المستشار أكد لزيلينسكي خلال المكالمة تضامن ألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى، مضيفا أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لتعبئة مساعدات إضافية وللمساعدة في إصلاح البنية التحتية المتضررة.
وأكد هيبشترايت أن الحكومة الألمانية تدين الهجمات الروسية بأشد العبارات الممكنة، مشيرا إلى أن دول مجموعة السبع تعتزم إجراء محادثات مع زيلينسكي خلال مؤتمر عبر الفيديو غدا الثلاثاء.
ع.ح./ف.ي. (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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