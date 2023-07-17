تضرر الطريق الممتد على جسر القرم جراء "حادث طارئ"

قال حاكم منطقة بيلغورود في جنوب روسيا فياتشيسلاف جلادكوف إن رجلا وزوجته لقيا حتفهما اليوم الإثنين (17 يوليو/ تموز) وأصيبت ابنتهما عندما كانوا يستقلون سيارة على جسر القرم في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين. وأضاف غلادكوف في رسالة على تيليغرام "الفتاة أصيبت.. الشيء الأصعب هو أن والديها لقيا حتفهما".

وقال إن السيارة التي كانوا يستقلونها تحمل أرقام لوحات من منطقته التي قال إنها تحاول بشكل عاجل الاتصال بأقارب الفتاة المصابة. وتخضع الفتاة للعلاج من أطباء وتعاني من إصابات "متوسطة". وأكدت وزارة الصحة بمنطقة كراسنودار بجنوب روسيا وفاة والدي الفتاة المصابة.

وكانت حركة المرور توقفت على جسر القرم الذي شيدته روسيا ليربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب حالة "طوارئ" حسبما أفاد مسؤولون روس.

وقال سيرغي أكسيونوف الذي عينته روسيا حاكما لشبه جزيرة القرم على تيليجرام إن حالة الطوارئ تتعلق بأحد دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. وذكرت وكالة أنباء آر.بي.سي- أوكرانيا أنه تم سماع دوي انفجارات على الجسر.

ونتيجة اغلاق الجسر سجلت أزمة سير عند مدخل الجسر مع رتل من السيارات يمتد على ثلاثة كيلومترات على ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للانباء صباح الاثنين عن سلطات منطقة كراسنودار من دون أن توضح عند أي مدخل.

وعلقت رحلات القطار التي تمر عبر الجسر موقتا فضلا عن رحلات العبارات "بين القرم وكوبان" في جنوب روسيا على ما ذكرت وكالة "تاس".

وأشار مدونون ووسائل إعلام روسية إلى أن انفجارين وقعا عند مستوى الجسر صباح الاثنين لكن تعذر على وكالة فرانس برس الحصول على تأكيد لهذه المعلومات على الفور.

وتشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا،لإرسال تعزيزات ومعدات صيانة خصوصا. وتعتبر الجسور القليلة التي تربط القرم بجنوب أوكرانيا الذي يحتله الروس أساسية في إدارة عمليات موسكو العسكرية.

ودشن الجسر في العام 2018 وهو مقام فوق مضيق كيرتش. وتعرض للجسر لأَضرار في تشرين الأول/اكتوبر 2022 جراء انفجار قوي قالت السلطات الروسية إنه ناجم عن شاحنة مفخخة أرسلتها الاستخبارات الأوكرانية. ونفت كييف يومها أنها تقف وراء الانفجار.

وفي حزيران/يونيو تعرض جسر تشونغار الذي يربط القرم بمنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها موسكو جزئيا، لضربة أوكرانية على ما أفادت السلطات الروسية. وقال رئيس إدارة الجزء المحتل من منطقة خيرسون بعد ذلك إن الجسر "لم يعد قابلا للاستخدام" في الوقت الراهن.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، رويترز، أ ف ب)