تضامن كبير مع نجم ليفربول لويس دياز بعد اختطاف والديه من قبل مسلحين

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) دعمه للاعبه الكولمبي لويس دياز، مؤكدا استمرار الوضع الصعب الذي تعيشه عائلته، بعد أن كشفت تقارير عن تعرض والدي اللاعب للاختطاف في كولومبيا.
وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه جرى إنقاذ والدة دياز لكن والده لا يزال مفقودا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وأعفى ليفربول لويس دياز من المشاركة مع الفريق في مباراة اليوم الأحد أمام نوتينغهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة لغوتا ونونيز وصلاح.
وبعدما سجل غوتا هدف ليفربول الأول في شباك نوتينغهام رفع قميص دياز وسط تصفيق جماهير ملعب أنفيلد.
وذكر نادي ليفربول في بيان أصدره اليوم :"نادي ليفربول لكرة القدم يمكنه التأكيد على علمه بالموقف الحالي المتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا." وأضاف :"نأمل بشدة في أن يجرى حل هذا الأمر بشكل آمن وبأسرع شكل ممكن. وفي الوقت نفسه، ستظل سلامة اللاعب على رأس أولوياتنا."
كلوب: لم يسبق لي أن عايشت مثل هذا
وقال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم قبل مباراة نوتنغهام: "إنه وضع مقلق بالنسبة لنا جميعًا وكانت ليلة صعبة جدا"، مضيفا: "لم يسبق لي أن عايشت مثل هذا من قبل. إنها تجربة جديدة لم أكن بحاجة إليها أبدًا"، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني.
ووفقا لتقارير وسائل إعلام كولومبية، كان والدا الجناح الأيسر البالغ من العمر 26 عاما في محطة وقود في بارانكاس عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية. ويقال إنهم نُقلوا بعد ذلك في سيارة، بحسب ما نقل فوكوس.
وقال الرئيس الكولومبي بيترو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"في عملية في بارانكاس، تم إنقاذ والدة لويس دياز، ونواصل البحث عن الأب."
وذكر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان أن عملية الاختطاف مؤسفة، وناشد السلطات بإنقاذ والد دياز. وذكر الاتحاد :"الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يرفض الوضع الأمني الذي يمر به والدا لاعبنا لويس دياز." وأضاف :"نبدي تضامننا معه ومع عائلته بأكملها ونطالب السلطات المعنية بالتحرك بأسرع شكل ممكن لحل الموقف."
وكان ليفربول قد ضم لويس دياز من بورتو البرتغالي في كانون الثاني/يناير 2020 في صفقة بلغت قيمتها المبدئية 5ر37 مليون جنيه إسترليني (4ر45 مليون دولار) وتضمنت متغيرات بقيمة 5ر12 مليون إسترليني.
وشارك لويس دياز الذي عاد من إصابة طويلة في 11 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي، سجل خلالها ثلاثة أهداف. ولم يشارك دياز في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تولوز الفرنسي 5 / 1 يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، وكان من المنتظر أن يعود لصفوف الفريق في مباراة اليوم الأحد أمام نوتينغهام فورست لكن النادي أعلن عدم مشاركته.
ع.ش/ص.ش (د ب أ)
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13 لقبا.. القمة المريحة!
يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.
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ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات
حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.
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الزعيم البافاري بستة ألقاب!
يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.
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زعيم الإنجليز في البطولة
حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.
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ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب
حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.
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أياكس.. زعيم الكرة الشاملة
حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.
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إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ
حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.
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يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر
رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.