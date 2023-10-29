تضامن كبير مع نجم ليفربول لويس دياز بعد اختطاف والديه من قبل مسلحين

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) دعمه للاعبه الكولمبي لويس دياز، مؤكدا استمرار الوضع الصعب الذي تعيشه عائلته، بعد أن كشفت تقارير عن تعرض والدي اللاعب للاختطاف في كولومبيا.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه جرى إنقاذ والدة دياز لكن والده لا يزال مفقودا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأعفى ليفربول لويس دياز من المشاركة مع الفريق في مباراة اليوم الأحد أمام نوتينغهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة لغوتا ونونيز وصلاح.

وبعدما سجل غوتا هدف ليفربول الأول في شباك نوتينغهام رفع قميص دياز وسط تصفيق جماهير ملعب أنفيلد.

وذكر نادي ليفربول في بيان أصدره اليوم :"نادي ليفربول لكرة القدم يمكنه التأكيد على علمه بالموقف الحالي المتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا." وأضاف :"نأمل بشدة في أن يجرى حل هذا الأمر بشكل آمن وبأسرع شكل ممكن. وفي الوقت نفسه، ستظل سلامة اللاعب على رأس أولوياتنا."

كلوب: لم يسبق لي أن عايشت مثل هذا

وقال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم قبل مباراة نوتنغهام: "إنه وضع مقلق بالنسبة لنا جميعًا وكانت ليلة صعبة جدا"، مضيفا: "لم يسبق لي أن عايشت مثل هذا من قبل. إنها تجربة جديدة لم أكن بحاجة إليها أبدًا"، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام كولومبية، كان والدا الجناح الأيسر البالغ من العمر 26 عاما في محطة وقود في بارانكاس عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية. ويقال إنهم نُقلوا بعد ذلك في سيارة، بحسب ما نقل فوكوس.

وقال الرئيس الكولومبي بيترو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"في عملية في بارانكاس، تم إنقاذ والدة لويس دياز، ونواصل البحث عن الأب."

وذكر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان أن عملية الاختطاف مؤسفة، وناشد السلطات بإنقاذ والد دياز. وذكر الاتحاد :"الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يرفض الوضع الأمني الذي يمر به والدا لاعبنا لويس دياز." وأضاف :"نبدي تضامننا معه ومع عائلته بأكملها ونطالب السلطات المعنية بالتحرك بأسرع شكل ممكن لحل الموقف."

وكان ليفربول قد ضم لويس دياز من بورتو البرتغالي في كانون الثاني/يناير 2020 في صفقة بلغت قيمتها المبدئية 5ر37 مليون جنيه إسترليني (4ر45 مليون دولار) وتضمنت متغيرات بقيمة 5ر12 مليون إسترليني.

وشارك لويس دياز الذي عاد من إصابة طويلة في 11 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي، سجل خلالها ثلاثة أهداف. ولم يشارك دياز في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تولوز الفرنسي 5 / 1 يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، وكان من المنتظر أن يعود لصفوف الفريق في مباراة اليوم الأحد أمام نوتينغهام فورست لكن النادي أعلن عدم مشاركته.

ع.ش/ص.ش (د ب أ)