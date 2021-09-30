 تضامن في زمن الجائحة | DW الأخبار | DW | 25.03.2022

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DW الأخبار

تضامن في زمن الجائحة

خلال جائحة كورونا، تعرفنا إلى أشخاص في الهند وبيرو وبنغلادش يساعدون الآخرين ويدافعون عنهم.

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