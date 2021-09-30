تضامن في زمن الجائحة

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خلال جائحة كورونا، تعرفنا إلى أشخاص في الهند وبيرو وبنغلادش يساعدون الآخرين ويدافعون عنهم.
في وقت تزداد فيه الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم مجدداً، حذرت منظمة الصحة العالمية من الإنهاء المبكر لتدابير احتواء الفيروس. وتنشغل الصين بتجهيز مستشفياتها لمواجهة ازدياد الإصابات بأوميكرون.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف نادي برشلونة الإسباني إلى 6 لاعبين، بعدما أعلنت إصابة عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وبابلو غافي بفيروس كوفيد-19، ما يرفع من احتمال تأجيل عدة مباريات في الدوري الإسباني.
رأى مسؤولون صحيون أوروبيون في الحصول على جرعات تعزيزية مستمرة لمقاومة متحورات فيروس كورونا استراتيجية غير مستدامة، فيما طالب عالم فيروسات ألماني بإلغاء حجر المخالطين في حال ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير للغاية.
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