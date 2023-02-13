تضامن سوريين وأتراك لحماية اللاجئين السوريين من آثار الزلزال والكراهية ضدهم في تركيا

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نتيجة للزلزال المدمر تجددت حملات الكراهية الموجهة ضد اللاجئين السوريين في تركيا لتزيد من أثر الكارثة عليهم. ولكن بعض المبادرات المحلية في مرسين تحاول التخفيف عن الضحايا
بعد مرور أسبوع على الزلزال الذي حصد أرواح أكثر من 30 ألف شخص في جنوب تركيا، تعيش مئات العائلات السورية في مدينة كهرمان مرعش، مركز الهزة الأرضية، آثار الكارثة .
على نطاق واسع يجري تداول فيديوهات يظهر فيها أشخاص يتعرضون للضرب وحتى القتل ويُزعم أنهم لصوص نهبوا محلات في مناطق الزلزال بتركيا. في هاتاي يختلط الغضب والحزن بالخوف، فما حقيقة قصص النهب والإعدام خارج إطار القانون؟
تستقبل تركيا أكبر عدد من اللاجئين، وبعد سخائها مع سوريا آن الأوان لأن يدعم العالم الشعب التركي، بحسب أمين عام الأمم المتحدة. وبعد 11 يوما من الزلزال انقذت فتاة في تركيا بينما حذر خبير من خطورة الأنقاض على حياة الملايين.
تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي وفق الأمم المتحدة، فيما تجاوز عدد القتلى 35 ألفاً في البلدين، ناهيك عن تحديات كبرى لإيواء ملايين المتضررين.
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