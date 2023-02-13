 تضامن سوريين وأتراك لحماية اللاجئين السوريين من آثار الزلزال والكراهية ضدهم في تركيا | DW الأخبار | DW | 16.02.2023

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تضامن سوريين وأتراك لحماية اللاجئين السوريين من آثار الزلزال والكراهية ضدهم في تركيا

نتيجة للزلزال المدمر تجددت حملات الكراهية الموجهة ضد اللاجئين السوريين في تركيا لتزيد من أثر الكارثة عليهم. ولكن بعض المبادرات المحلية في مرسين تحاول التخفيف عن الضحايا

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KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) receives information about search and rescue operations after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

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13.02.2023 *** ADIYAMAN, TURKIYE - FEBRUARY 13: 6-year-old Hivay User is rescued under the rubble of collapsed building 178 hours following 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye including Adiyaman, Turkiye on February 13, 2023. On Monday, Feb.6 a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. On the same day at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Aytac Unal / Anadolu Agency

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