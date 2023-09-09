تضامن رياضي مع المغرب ـ وتأجيل مباراة "أسود الأطلس" مع ليبيريا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة السبت (التاسع من أيلول/سبتمبر 2023) ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق"، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت (8/ 9 أيلول/سبتمبر 2023).



وكتب الاتحاد المغربي في بيانه: "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 شتنبر (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي".

وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب إفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب إفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلًا من اربع بعد استبعاد زمبابوي.

وكان من المقرر أيضًا أن تستضيف مدينة مراكش المغربية مواجهة حاسمة بين غامبيا والكونغو الأحد في المجموعة السابعة، في منافسة على بطاقة ثانية للحاق بمالي إلى النهائيات.

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب المغرب، وحُدّد مركزه في إغيل بإقليم الحوز، إلى 820 قتيلًا و672 جريحًا، بحسب وزارة الداخلية.

وفي السياق عينه، قدّم رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو عبر حسابه على منصة إنستغرام تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا الزلزال قائلًا: "أشعر بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب، البلد الذي رحّب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية مطلع العام. كل أفكار العاملين في فيفا تذهب إلى المتضرّرين، كما أقدم تعازي الصادقة لأسر وأقرباء الضحايا". وتضامنت العديد من الأندية العالمية مع ضحايا زلزال المغرب.

وبعث فريق برشلونة، رسالة تعزية إلى أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وقال برشلونة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" إنه يعرب عن تضامنه الكامل وتعاطفه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب

من جانبه قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت قبل جميع مباريات المسابقات الرسمية نهاية هذا الأسبوع، على روح ضحايا الزلزال في المغرب.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)