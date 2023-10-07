تضامن دولي مع إسرائيل وإدانات لهجمات حماس.. ومصر تحذر من العواقب

تصاعدت الإدانات الدولية للهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل، فيما حذرت دول أخرى من عواقب التصعيد بين الجانبين.

ونددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم السبت (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) "بشدة الهجمات الإرهابية القادمة من غزة ضد إسرائيل".. وقالت "يجب أن يتوقف العنف والصواريخ ضد الأبرياء على الفور". وأضافت على موقع "إكس" أن ألمانيا "تتضامن تمامًا" مع إسرائيل و"الحق الذي يضمنه القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

كما دانت فرنسا "بحزم شديد الهجمات الإرهابية الجارية ضد إسرائيل وشعبها" بعد إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة وعمليات التسلل إلى إسرائيل، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية السبت.

وأعربت الوزارة عن "تضامنها التام مع إسرائيل وضحايا هذه الهجمات وأعادت تأكيد رفضها المطلق للإرهاب وتمسكها بأمن إسرائيل".

بدورها، أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان "دعمها حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها" بوجه "الهجوم الوحشي" عليها، رداً على العملية التي تنفذها حركة حماس بالصواريخ وعمليات التسلل في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. وقال البيان إن روما "تدين بأشد الحزم الترهيب والعنف الجاريين بحق مدنيين أبرياء"، مؤكدا أن "الترهيب لن يغلب أبدا. إننا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يدين "بشكل لا لبس فيه" هجمات حماس ويعرب عن "تضامنه مع إسرائيل".

وقال في رسالة على موقع "إكس" "إننا نتابع الأخبار الواردة من إسرائيل بقلق. وندين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس. ويجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور. فالإرهاب والعنف لا يحلان شيئًا". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة".

يُشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.

ودانت المملكة المتحدة "بدون لبس هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين"، في بيان صدر السبت عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي. وكتب كليفرلي على منصة "إكس" أن "المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، في وقت تشن حركة حماس عملية واسعة بالصواريخ والتسلل والقتال على الأرض.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف القول إن روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية فيما يتعلق بالتصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما ندد الرئيس الفرنسي ماكرون بقوة "بالهجمات الإرهابية الحالية على إسرائيل"، كما أبدت إسبانيا "صدمتها جراء العنف الأعمى" في عملية حماس على إسرائيل.

مصر تحذر

وعلى الصعيد العربي، حذرت مصر من عواقب وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ودعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم ، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر"، محذرةً "من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة".

ودعت مصر "الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب أ )