 تضامن الأمهات البولنديات مع اللاجئين على حدود بولندا | DW الأخبار | DW | 23.10.2021

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DW الأخبار

تضامن الأمهات البولنديات مع اللاجئين على حدود بولندا

نظم محتجون من مختلف انحاء بولندا تظاهرات لدعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود البولندية-البيلاروسية، في وقت تشدد تعزز فيه الحكومة مراقبة الحدود.

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