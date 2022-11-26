تضاعف الاحتجاجات ضد سياسة "صفر كوفيد" في الصين

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اندلعت احتجاجات ضد الإغلاق الأحد في شنغهاي وبعض جامعات بكين ومدن صينية أخرى، حيث يتزايد الاستياء من سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي تفرضها سلطات البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
على الرغم من عمليات الإغلاق الشامل في الصين، تستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع مدن البلاد. عمليات الإغلاق الشامل الصارمة تتسبب في اضطرابات في الحياة اليومية، وخاصة في مجال الرعاية الطبية.
يرى خبراء أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أحدث تغييرات جذرية في الصين وفي الخارج منذ وصوله إلى السلطة قبل عشر سنوات. لكن الخبراء يقولون إن هذه التغيرات قد تشكل معضلة يصعب التغلب عليها، فما خلفية ذلك؟
رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.
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