 تضاعف الاحتجاجات ضد سياسة ″صفر كوفيد″ في الصين | DW الأخبار | DW | 27.11.2022

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DW الأخبار

تضاعف الاحتجاجات ضد سياسة "صفر كوفيد" في الصين

اندلعت احتجاجات ضد الإغلاق الأحد في شنغهاي وبعض جامعات بكين ومدن صينية أخرى، حيث يتزايد الاستياء من سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي تفرضها سلطات البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

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Protests against COVID-19 measures in Urumqi city, XinjiangÊUygur, China in this screen grabÊobtainedÊfrom aÊvideoÊreleased November 26, 2022.ÊVideoÊobtainedÊbyÊReuters/viaÊREUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

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