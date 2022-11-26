تضاعف الاحتجاجات ضد سياسة "صفر كوفيد" في الصين

كيف غيّر الرئيس شي جينبينغ الصين خلال عشر سنوات من حكمه؟

يرى خبراء أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أحدث تغييرات جذرية في الصين وفي الخارج منذ وصوله إلى السلطة قبل عشر سنوات. لكن الخبراء يقولون إن هذه التغيرات قد تشكل معضلة يصعب التغلب عليها، فما خلفية ذلك؟