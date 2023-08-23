تضارب حول وجود بريغوجين على متنها.. تحطّم طائرة خاصة بروسيا

أفادت وكالات الأنباء الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء (23 أغسطس/ آب 2023) أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وتحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو. وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث".

وذكرت قناة (آر بي سي) الروسية أن الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير شمال موسكو مملوكة ليفغيني بريغوجين. ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها لتحطم الطائرة.

بدورها ذكرت قناة"آر تي عربية" اليوم أن بريغوجين لقي حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

ونقلت "آر تي عربية" عن المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية قوله في بيان إن طائرة رجال الأعمال الخاصة طراز "إمبراير" تحطمت في مقاطعة تفير، ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم.

وأشار البيان إلى أن: " الطائرة، وهي من طراز (إمبراير)، كانت في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورج. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

تضارب حول مصير بريغوجين

من جهتها بثّت قنوات عديدة على تلغرام تقول إنّها مرتبطة بمجموعة فاغنر مقاطع فيديو قالت إنّها للطائرة المنكوبة. وفي هذه المقاطع التي لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحّتها يظهر حطام مشتعلة فيه النيران وطائرة تسقط من الجو.

بيد أنّ موقع ريدوفكا الروسي ذكر أنه من المحتمل أن يكون بريغوجين قد سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى.

ومساء الاثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)