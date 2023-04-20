تضارب الأنباء حول القتال في السودان

رغم "الهدنة الثانية".. تواصل القتال في السودان وارتفاع حصيلة الضحايا

رغم اتفاق طرفي النزاع بالسودان على هدنة ثانية لمدة 24 ساعة، تتواصل المعارك، خصوصًا في الخرطوم، وسط ارتفاع حصيلة الضحايا. وتسود ظروف مزرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه وتدمير مبان سكنية ومستشفيات وانعدام المساعدات.