تضارب الأنباء حول القتال في السودان

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تضارب في الأنباء حول حدة القتال في السودان. سكان بورتسودان يتحدثون عن عودة للحياة الطبيعية، بينما يتحدث سكان الخرطوم عن انعدام الأمان فيها.
تتواصل الاشتباكات بمختلف الأسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تحول مفاجئ للصراع بين الحليفين الى مواجهات مسلحة واتهامات متبادلة، وسط قلق دولي ودعوات للتهدئة. ومصادر طبية تتحدث عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، حسب بيان لنقابة الأطباء الأحد. وتتواصل الاشتباكات بين الجيش النظامي بقيادة الفريق أول البرهان وقوات دقلو.
رغم اتفاق طرفي النزاع بالسودان على هدنة ثانية لمدة 24 ساعة، تتواصل المعارك، خصوصًا في الخرطوم، وسط ارتفاع حصيلة الضحايا. وتسود ظروف مزرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه وتدمير مبان سكنية ومستشفيات وانعدام المساعدات.
يشهد السودان نزاعاً مسلحاً بين أكبر قوتين عسكريتين تحاول كل منهما فرض سيطرتها، ولكل منهما مبرراتها وداعميها، وسط حيرة و"حياد" القوى المدنية. فهل تخرج الأمور عن السيطرة ويدخل السودان في حرب أهلية طويلة؟
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