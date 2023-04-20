 تضارب الأنباء حول القتال في السودان | DW الأخبار | DW | 21.04.2023

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DW الأخبار

تضارب الأنباء حول القتال في السودان

تضارب في الأنباء حول حدة القتال في السودان. سكان بورتسودان يتحدثون عن عودة للحياة الطبيعية، بينما يتحدث سكان الخرطوم عن انعدام الأمان فيها.

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مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟

مسائيةDW: السودان: في ظل استمرار القتال، كيف يمكن حماية المدنيين؟ 20.04.2023

أكثر من مئة قتيل مدني في السودان حيث يتواصل القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع

أكثر من مئة قتيل مدني في السودان مع تواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع 17.04.2023

Smoke rises in Omdurman, near Halfaya Bridge, during clashes between the Paramilitary Rapid Support Forces and the army as seen from Khartoum North, Sudan April 15, 2023. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

من يضع حداً لحرب الجنرالات في السودان؟ 18.04.2023

في برلين تظاهر مواطنون سودانيون أمام مقر وزارة الخارجية الألمانية، احتجاجاً على الاشتباكات الدامية في بلادهم.

برلين .. سودانيون يتظاهرون ضد المواجهات المسلحة في بلدهم 17.04.2023

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كيف تتغلب أوروبا على تداعيات التغير المناخي المتطرف؟

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معرض شنغهاي الدولي للسيارات يعرض أحدث الموديلات وسط منافسة غربية صينية وخاصة في مجال السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية تطغى على معرض شنغهاي الدولي للسيارات 21.04.2023

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Smoke is seen rising in Khartoum, Sudan, Saturday, April 15, 2023. Fierce clashes between Sudan's military and the country's powerful paramilitary erupted in the capital and elsewhere in the African nation after weeks of escalating tensions between the two forces. (AP Photo/Marwan Ali)

السودان ـ تواصل الاشتباكات في الخرطوم ومدن أخرى وسقوط ضحايا 15.04.2023

تتواصل الاشتباكات بمختلف الأسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تحول مفاجئ للصراع بين الحليفين الى مواجهات مسلحة واتهامات متبادلة، وسط قلق دولي ودعوات للتهدئة. ومصادر طبية تتحدث عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

15/04/2023 People run past a military vehicle in Khartoum on April 15, 2023, amid reported clashes in the city. - Sudan's paramilitaries said they were in control of several key sites following fighting with the regular army on April 15, including the presidential palace in central Khartoum. (Photo by AFP)

عشرات القتلى ومئات الجرحى مع تجدد الاشتباكات في السودان 16.04.2023

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، حسب بيان لنقابة الأطباء الأحد. وتتواصل الاشتباكات بين الجيش النظامي بقيادة الفريق أول البرهان وقوات دقلو.

KHARTOUM, SUDAN - APRIL 16: Smoke rises as clashes continue in the Sudanese capital on April 16, 2023 between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). The death toll in ongoing clashes between Sudan's military and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) has reached 56 while the injured is 595. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

رغم "الهدنة الثانية".. تواصل القتال في السودان وارتفاع حصيلة الضحايا 20.04.2023

رغم اتفاق طرفي النزاع بالسودان على هدنة ثانية لمدة 24 ساعة، تتواصل المعارك، خصوصًا في الخرطوم، وسط ارتفاع حصيلة الضحايا. وتسود ظروف مزرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه وتدمير مبان سكنية ومستشفيات وانعدام المساعدات.

KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

في خضم الصراع الدموي.. هل ينزلق السودان نحو حرب أهلية طويلة؟ 17.04.2023

يشهد السودان نزاعاً مسلحاً بين أكبر قوتين عسكريتين تحاول كل منهما فرض سيطرتها، ولكل منهما مبرراتها وداعميها، وسط حيرة و"حياد" القوى المدنية. فهل تخرج الأمور عن السيطرة ويدخل السودان في حرب أهلية طويلة؟