تصميم منسوجات مستوحاة من غرب إفريقيا

تنظيم "الدولة" في غرب إفريقيا يعلن أن زعيم بوكو حرام "قتل نفسه"

يبدو أن زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شكوي قام بقتل نفسه خلال معركة مع تنظيم "الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا"، على ما أعلن التنظيم في تسجيل صوتي تم بثه بعد أسبوعين، فيما أكدت معلومات استخباراتية مقتل شكوي.