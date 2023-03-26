 تصميم منسوجات مستوحاة من غرب إفريقيا | يوروماكس | DW | 02.04.2023

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يوروماكس

تصميم منسوجات مستوحاة من غرب إفريقيا

أقمشتها تبدو كما لو أنها من غرب إفريقيا، لكن إيفا شونايكه تضع لمسة خاصة على مزيج الألوان والأنماط. وتطمح لإدخال مزيد من الألوان لغرفة المعيشة الأوروبية التي غالبا ما يطبعها اللون الرمادي.

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