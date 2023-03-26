تصميم منسوجات مستوحاة من غرب إفريقيا

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أقمشتها تبدو كما لو أنها من غرب إفريقيا، لكن إيفا شونايكه تضع لمسة خاصة على مزيج الألوان والأنماط. وتطمح لإدخال مزيد من الألوان لغرفة المعيشة الأوروبية التي غالبا ما يطبعها اللون الرمادي.
يتوجه الناخبون السنغاليون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تتوصل من خلالها إلى تحالف مع الرئيس ماكي سال وأن تحد من أي طموحات محتملة لديه لولاية ثالثة.
يبدو أن زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شكوي قام بقتل نفسه خلال معركة مع تنظيم "الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا"، على ما أعلن التنظيم في تسجيل صوتي تم بثه بعد أسبوعين، فيما أكدت معلومات استخباراتية مقتل شكوي.
يخوض الرئيس ايمانويل ماكرون مساعي حثيثة لاستعادة الدور الفرنسي في القارة الأفريقية بعد سنوات من تراجع نفوذ القوة الاستعمارية السابقة. فما هي الأوراق المتبقية بيديه في مواجهة منافسة عالمية شرسة على القارة السمراء؟
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأنظمة الديمقراطية بأن توحد قواها وأن تتصدى بشكل مشترك للتحديات العابرة للحدود الوطنية. ودعت الوزيرة أفريقيا ومجموعة الدول السبع لبذل جهد مشترك لتعزيز القيم الديمقراطية.
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