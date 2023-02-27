 تصميم التقنيات الرقمية | كليك | DW | 06.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

تصميم التقنيات الرقمية

غالبا ما يضطلع الرجال بمهمة تطوير الأجهزة مثل الكمبيوتر أو برامج مثل برامج الهواتف الذكية، غير أن ثمة عددًا متزايدا من النساء اللواتي يلجأن إلى المجال الرقمي حيث يرغبن في تأكيد وجهة نظرهن ونفوذهن.

المزيد من المركز الإعلامي

Bildbeschreibung: Screenshot Collage von 6 Bildern mit Beispielen für kritische Infrastruktur

الأمن السيبراني: تهديد البنى التحتية الحيوية 27.02.2023

Security vulnerability Log4J detected. 3d illustration.

الهجوم السيبراني قد يؤدي إلى كارثة 27.02.2023

IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum Cyber Range im Cybersicherheitszentrum Athene, wie eingeschleuste Erpresser-Programme (Ransomware) unschädlich gemacht werden können. Der wieder gestiegene Umfang von Cyberangriffen auf Firmen, Behörden und medizinische Einrichtungen zeigen nach Einschätzung von Spezialversicherern den oft nachlässigen Umgang mit Hacking-Gefahren. (zu dpa «Versicherer: Schutz vor Hackerattacken überfordert viele Firmen noch») +++ dpa-Bildfunk +++

هجوم رانسوم وير: كيف يتسلل القراصنة إلى جهاز الكمبيوتر؟ 27.02.2023

ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur.

كيف يشل هجوم سيبراني الإدارات 27.02.2023

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - كيف يمكن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟ 06.03.2023

الكفاح من أجل التنوع في ويكيبيديا

الكفاح من أجل التنوع في ويكيبيديا 06.03.2023

النساء والرقمنة

النساء والرقمنة 06.03.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - الأمن السيبراني 27.02.2023

اقرأ أيضا

German Foreign Minister Annalena Baerbock speaks at the Munich Security Conference in Munich, Germany, February 18, 2022. Ina Fassbender/Pool via REUTERS

هكذا تريد وزيرة الخارجية الألمانية كسر هياكل السلطة الذكورية 28.02.2023

من المقرر أن يلعب مفهوم السياسة الخارجية النسوية دورا رئيسيا في عمل وزارة الخارجية الألمانية في المستقبل، وفقا لخطط الوزيرة أنالينا بيربوك، التي أعدت مجموعة من المبادئ التوجيهية وتخطط لتعيين سفيرة للتعامل مع هذه القضية.

Queen Rania of Jordan in Ammen, on May 24, 2022, during a visit to Jordan River Designs Showroom to follow up on the foundations social enterprises Photo: Royal Hashemite Court / Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT

المؤسسات الاجتماعية في الأردن.. كيف تساهم في تمكين ومساواة المرأة؟ 03.07.2022

يسعى الأردن إلى سد الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2030. وفي ظل تزايد مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية، ما هو دور المؤسسات الاجتماعية في تمكين المرأة؟ وهل استفادت من الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها؟

Titel der Bilder: Szenen aus den jüngsten Protesten im September und Oktober 2022 in Iran Stichworte: Iran, Proteste, Volksaufstand, Frauen, Frauenrechte, Jina Mahsa Amini, Menschenrechtsverletzung, Sittenpolizei, Moralpolizei, Kopftuch, Schleier, Hidschab, Hijab, Hidschabzwang Beschreibung: Auslöser der jüngsten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie unter Umständen, die strittig sind. Danach brachen erste Proteste aus. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden inzwischen mindestens 201 Menschen getötet. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC via Behnam Bavandpour

إيران – تواصل الاحتجاجات وبايدن يؤكد تضامنه مع "النساء الشجاعات" 15.10.2022

تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.

Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

إجراءات جديدة - هل تنجح ألمانيا في مكافحة جرائم الكراهية في الإنترنت؟ 01.02.2022

ابتداء من فبراير/ شباط، ستكثف ألمانيا مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت حيث سيتم تشكيل مكتب مختص تابع للشرطة الجنائية الاتحادية لمتابعة هذا الأمر، بيد أن مراقبين يرون صعوبة إيجاد تغيير حقيقي على الأرض لإشكالات قانونية.