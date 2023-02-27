تصميم التقنيات الرقمية

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غالبا ما يضطلع الرجال بمهمة تطوير الأجهزة مثل الكمبيوتر أو برامج مثل برامج الهواتف الذكية، غير أن ثمة عددًا متزايدا من النساء اللواتي يلجأن إلى المجال الرقمي حيث يرغبن في تأكيد وجهة نظرهن ونفوذهن.
من المقرر أن يلعب مفهوم السياسة الخارجية النسوية دورا رئيسيا في عمل وزارة الخارجية الألمانية في المستقبل، وفقا لخطط الوزيرة أنالينا بيربوك، التي أعدت مجموعة من المبادئ التوجيهية وتخطط لتعيين سفيرة للتعامل مع هذه القضية.
يسعى الأردن إلى سد الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2030. وفي ظل تزايد مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية، ما هو دور المؤسسات الاجتماعية في تمكين المرأة؟ وهل استفادت من الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها؟
تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.
ابتداء من فبراير/ شباط، ستكثف ألمانيا مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت حيث سيتم تشكيل مكتب مختص تابع للشرطة الجنائية الاتحادية لمتابعة هذا الأمر، بيد أن مراقبين يرون صعوبة إيجاد تغيير حقيقي على الأرض لإشكالات قانونية.
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