كليك

تصميم التقنيات الرقمية

غالبًا ما يضطلع الرجال بمهمة تطوير الأجهزة مثل الكمبيوتر أو برامج مثل برامج الهواتف الذكية، غير أن ثمة عددًا متزايدًا من النساء اللواتي يلجأن إلى المجال الرقمي حيث يرغبن في تأكيد وجهة نظرهن ونفوذهن.