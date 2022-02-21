تصميم التقنيات الرقمية

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غالبًا ما يضطلع الرجال بمهمة تطوير الأجهزة مثل الكمبيوتر أو برامج مثل برامج الهواتف الذكية، غير أن ثمة عددًا متزايدًا من النساء اللواتي يلجأن إلى المجال الرقمي حيث يرغبن في تأكيد وجهة نظرهن ونفوذهن.
ابتداء من فبراير/ شباط، ستكثف ألمانيا مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت حيث سيتم تشكيل مكتب مختص تابع للشرطة الجنائية الاتحادية لمتابعة هذا الأمر، بيد أن مراقبين يرون صعوبة إيجاد تغيير حقيقي على الأرض لإشكالات قانونية.
رغم أن إحصائيات دولية تشير إلى أن الإمارات تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إلا أن حال النساء الإماراتيات يظهر واقعاً مراً. وتقول خبيرات إن أمام الإمارات طريق طويل.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يختار السياسيون ألوان ملابسهم لتكون ملائمة للمناسبة التي يشاركون فيها وأحيانا لتوجيه رسائل معينة. وخلال خطاب الفوز بالانتخابات ظهرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب؛ بملابس بيضاء لم تترك فيها أي مجال للصدفة.
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