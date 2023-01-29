تصلب العدسات مع التقدم في السن

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يتدهور بصرنا مع تقدمنا في العمر، وهذا ليس بسبب ضعف عضلات العين، بل لأن العدسات تفقد مرونتها. وللأسف، أكل الكثير من الجزر لا يجدي هنا.
في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، يحتاج الكثير من الأمراض لأعضاء مثل الكلية أو القرنية، لذلك يقبل الغزيون على التبرع بأعضائهم أو أعضاء أقربائهم المتوفون ليهبوا بذلك فرصة حياة جديدة للمحتاجين لأعضاء.
أمر مزعج جدا حينما تصبح الحروف أصغر وغير واضحة. حينها تصبح نظارات القراءة ضرورية. اليوم يظهر دواء جديد قد يجعل نظارات العين من الماضي بعد أن تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.
فارق نجم الروك الأمريكي الشهير ميت لوف الحياة عن عمر يناهز 74 عاماً. ميت لوف هو واحد من أشهر نجوم موسيقى الروك الأمريكيين، وحققت ألبوماته مبيعات ضخمة كما حصل على جائزة "غرامي" المرموقة.
تالا طفلة صغيرة تعيش في شقة تعرضت للقصف في سوريا، التلفزيون نافذتها الوحيدة على العالم، لكن داعش حرمها منه. "تالافيزيون" فيلم يصور معاناة أطفال سوريا وأحلامهم التي دفنت تحت الأنقاض. فيلم شاعري وحزين فاز بجوائز عديدة.
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