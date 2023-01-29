 تصلب العدسات مع التقدم في السن | المستقبل الآن | DW | 29.01.2023

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المستقبل الآن

تصلب العدسات مع التقدم في السن

يتدهور بصرنا مع تقدمنا في العمر، وهذا ليس بسبب ضعف عضلات العين، بل لأن العدسات تفقد مرونتها. وللأسف، أكل الكثير من الجزر لا يجدي هنا.

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