تصلب العدسات مع التقدم في السن

التبرع بالأعضاء في قطاع غزة ـ أمل المرضى الفقراء بحياة جديدة

في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، يحتاج الكثير من الأمراض لأعضاء مثل الكلية أو القرنية، لذلك يقبل الغزيون على التبرع بأعضائهم أو أعضاء أقربائهم المتوفون ليهبوا بذلك فرصة حياة جديدة للمحتاجين لأعضاء.