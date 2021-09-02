 تصفيات مونديال قطر: ثالث فوز للمانشافت تحت قيادة فليك | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.09.2021

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رياضة

تصفيات مونديال قطر: ثالث فوز للمانشافت تحت قيادة فليك

إنه الفوز الثالث على التوالي للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك. المانشافت اكتسح أيسلندا برباعية معززا صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم المقامة عام 2022 في قطر.

لاعبو المانشافت يحتفلون بفوزهم على منتخب إيسلندا

لاعبو المانشافت يحتفلون بفوزهم على منتخب إيسلندا

عزز المنتخب الألماني "المانشافت" صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب اكتساحه لمضيفه الأيسلندي 4 / صفر، اليوم الأربعاء (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021)، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.

مختارات

أعلن أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أنه طلب من اللاعبين السابقين سامي خضيرة وبير ميرتيساكر أن يعملا في طاقم المنتخب، وأشار بيرهوف أن المنشافت تسعى لاستقطاب اللاعبين السابقين في الجانبين الفني والإداري.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه منتخب أرمينيا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند أربع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وحقق المنتخب الألماني الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة مديره الفني الجديد هانزي فليك، بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على كل من ليشتنشتاين وأرمينيا 2 / صفر و /6 صفر.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أنطونيو روديغر الهدف الثاني في الدقيقة 24. وفي الدقيقة 56 أضاف ليروي ساني الهدف الثالث للمنتخب الألماني، قبل أنيكمل تيمو فيرنر رباعية فريقه في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي مقدونيا الشمالية ورومانيا. ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الرابع.

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هانزي فليك يعتمد الكرة الهجومية في تدريب منتخب ألمانيا

المباراة المائة للمانشافت في تصفيات كأس العالم

وبمباراة اليوم يكون المنتخب الألماني قد خاض المباراة رقم 100 له في تصفيات كأس العالم منذ عام 1934، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الخامس له في المجموعة، علما بأنه تلقى هزيمة واحدة كانت على أرضه أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1 / 2.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين أمام أرمينيا، بينما يحتل منتخب أيسلندا المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

وقال فليك قبل المباراة الأخيرة في فترة التوقف الدولي الأولى له كمدرب للمنتخب الألماني: "أرغب في أن أرى اللاعبين يطبقون ما تدربوا عليه، على أرض الملعب."

 وكان المنتخب الألماني قد تغلب على ليشتنشتاين 2 / صفر في أول مباراة له تحت قيادة فليكثم استعرض تطوره في مباراة أرمينيا، وقد تطور أداء غوريتسكا وغيره من اللاعبين خلال المواجهة الثانية.

 

ع.أ/أ.ح (د ب أ)

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