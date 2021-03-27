تصفيات كأس العالم: ألمانيا تفوز على رومانيا وتتصدر مجموعتها

أهدر المنتخب الألماني لكرة القدم "المانشافت" العديد من الفرص على مدار الشوطين واكتفى بفوز هزيل وبهدف وحيد على مضيفه الروماني اليوم الأحد (28 آذار/ مارس 2021) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022.

وفي مباريات المجموعة الأخرى التي جرت اليوم فازت أرمينيا على أيسلندا 2 / صفر ومقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين 5 / صفر.

وأكد منتخبا ألمانيا وأرمينيا بدايتهما القوية في التصفيات حيث حقق كل منهما الفوز الثاني على التوالي ليقتسما صدارة المجموعة قبل الجولة الثالثة من التصفيات.

واكتفى المنتخب الألماني بهدف نظيف سجله سيرج غنابري في الدقيقة 16 رغم السيطرة شبه التامة للمانشافت على مجريات اللعب في شوطي المباراة والعدد الكبير من الفرص التي سنحت للفريق.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرميني. وفي المقابل، تجمد رصيد المنتخب الروماني عند ثلاث نقاط وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف مقدونيا الشمالية.

وعزز المنتخب الأرميني بدايته القوية في التصفيات بفوزه الثمين 2 / صفر على نظيره الأيسلندي اليوم ليظل رصيد المنتخب الأيسلندي خاليا من النقاط بعدما مني الفريق بالهزيمة الثانية على التوالي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل تيجران بارسيجيان وخورين بايرميان هدفي المباراة في الدقيقتين 53 و74.

وفي مباراة ثالثة بنفس المجموعة، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين بخماسية نظيفة سجلها إينيس بردهي في الدقيقة السابعة وألكسندر ترايوفسكي في الدقيقتين 51 و54 وإليف إلماس وليا نيستورفسكي في الدقيقتين 62 و82.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)