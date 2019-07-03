تصفيات إفريقيا لمونديال قطر: قرعة متوازنة للمنتخبات العربية

ضمت المجموعة الأولى، وفق قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي جرت اليوم الثلاثاء (21 يناير/كانون الثاني 2020)، منتخبات الجزائر، بطل إفريقيا ،وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي. فيما ضمت المجموعة الثانية تونس وزامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، والمجموعة الثالثة منتخبات نيجيريا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وإفريقيا الوسطى وليبيريا والمجموعة الرابعة منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي.

وشملت المجموعة الخامسة منتخبات مالي وأوغندا وكينيا ورواندا والمجموعة السادسة منتخبات مصر والغابون وليبيا وأنغولا والمجموعة السابعة منتخبات غانا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا والمجموعة الثامنة منتخبات السنغال والكونغو وناميبيا وتوجو.

كما ضمت المجموعة التاسعة منتخبات المغرب وغينيا وغينيا بيساو والسودان والمجموعة العاشرة ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وبنين ومدغشقر وتنزانيا.

ويشارك في مرحلة المجموعات 40 منتخبا، هي المنتخبات الـ 26 الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تم إعفائها من خوض الدور الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهلت من الدور الأول، الذي شاركت فيه المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف فيفا.

وتم توزيع المنتخبات الـ40 المشاركة في هذا الدور على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث تم تقسيمها إلى 4 مستويات وفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي، على أن تضم كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الأربعة.

وضم المستوى الأول منتخبات السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب وغانا ومصر والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي، فيما تواجد في المستوى الثاني منتخبات كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر (كاب فيردي) والغابون وبنين وزامبيا والكونغو.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو، في حين ضم المستوى الرابع منتخبات مالاوي وأنغولا وتوجو والسودان ورواندا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

وتعد هذه هي النسخة الأخيرة لكأس العالم التي يشارك فيها 5 منتخبات من أفريقيا، بعدما قرر فيفا زيادة عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في المونديال إلى 9 منتخبات بدءا من نسخة مسابقة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)