تصفيات أوروبا لمونديال 2026 - قرعة غريبة ومجموعات متوازنة

كانت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 غريبة بالنسبة لكثيرين، إذ لم يتضح بعد المنتخبات التي ستنضم لفرق موجودة بالفعل بعدة مجموعات، فالأمر يتوقف على نتائج مباريات بدوري الأمم الأوربية تقام العام المقبل.

أجريت اليوم الجمعة (13 كانون الأول/ديسمبر 2024) في مقر الاتحاد الدولي (فيفا) بمدينة زوريخ السويسرية، قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورغم إجراء القرعة تجهل الكثير من المنتخبات كل المنافسين في مجموعتها. ولم تتضح بالكامل معالم ثماني مجموعات، والتي ستضم إما الفائز أو الخاسر في مواجهات دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية التي ستقام في مارس/ أذار من العام القادم.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الفائز بمباراة دور الثمانية بدوري أمم أوروبا بين منتخبي ألمانيا وإيطاليا، سينضم إلى سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ.

المجموعة الثانية: سويسرا، والسويد، وسلوفينيا، وكوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك سينضم إلى منتخبات اليونان واسكتلندا وبيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا سينضم إلى أوكرانيا وأيسلندا وأذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا، سيلتحق بتركيا وجورجيا وبلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك، والمجر، وجمهورية أيرلندا، وأرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا، وبولندا، وفنلندا، وليتوانيا، ومالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا، ورومانيا، والبوسنة والهرسك، وقبرص، وسان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا، والنرويج، وإسرائيل، وإستونيا، ومولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا، وويلز، ومقدونيا الشمالية، وكازاخستان، وليشتنشتاين.

المجموعة الحادية عشرة: إنجلترا، وصربيا، وألبانيا، ولاتفيا، وأندورا.

المجموعة الثانية عشرة: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والجبل الأسود، وجزر فارو، وجبل طارق.

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طريقة إجراء القرعة الأوروبية

بناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة للمونديال.

وبموجب هذا التصنيف، تواجد في الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا (كرواتيا والدنمارك وفرنساوألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة لأفضل المنتخبات الأوروبية تصنيفا (إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا). وانضمت النمسا الوعاء الأول للمرة الأولى منذ تصفيات مونديال 1986.

وتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، مع العلم أن فوز منتخبي سلوفاكيا على إستونيا، وجمهورية التشيك على جورجيا جعلهما ينضمان لمنتخبات الوعاء الثاني.

وبحسب الإجراءات، بدأت القرعة بالوعاء الأول، ثم الثاني وصولا إلى الخامس، حيث تم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي، وتم فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية عشرة.

وبعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض بداية من نسخة عام 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدا، علما بأن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولا على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

يذكر أن التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، ستقام خلال الفترة من مارس/آذار 2025 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث تجرى بنظام المجموعات المعهود.

وتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، لتضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس/آذار 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبا، وهي المنتخبات الـ12 التي تحتل المركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيبا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)