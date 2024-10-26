تصفيات أمم أفريقيا: لماذا عوقبت ليبيا واعتبرت نيجيريا فائزة؟

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبات على المنتخب الليبي بناء على شكوى تقدمت بها نيجيريا احتجاجاً على "معاملة غير إنسانية" في مطار ليبي.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع أكثر من عقوبة على منتخب ليبيا بسبب إلغاء مباراته أمام نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام بالمغرب.

وأصدر "كاف" بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم انتهك ثلاث مواد من لائحة كأس أمم أفريقيا 2025 ولجنة الانضباط بالكاف. وقرر كاف اعتبار منتخب ليبيا خاسراً بنتيجة اعتبارية صفر/3 في المباراة التي كان مقرر لها 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتم تغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 50 ألف دولار أمريكي تسدد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار. وأكد "كاف" أيضاً أنه لن يقبل أي محاولات من الاتحاد الليبي لكرة القدم للطعن أو تخفيف هذه العقوبات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إلغاء المباراة بعدما غادرت بعثة منتخب نيجيريا إلى بلادها بعد احتجازها لساعات طويلة في أحد المطارات الليبية. وبقي أفراد منتخب نيجيريا في مطار الأبرق المهجور في ليبيالأكثر من 15 ساعة بعد هبوط طائرتهم التي كان من المفترض أن تحط في مطار بنغازي لكن تم تحويلها إلى مطار الأبرق.

وطالب مهاجم نيجيريا السابق فيكتور ايكبيبا الذي رافق وفد بلاده إلى ليبيا بانزال أقسى العقوبات بحق ليبيا وقال في هذا الصدد: "إذا كان الاتحاد الإفريقي يدرك عمله، يتعيّن عليه استبعاد ليبيا من الكرة الدولية". وأضاف "إنه بلد خطير جداً ولا أدري من سمح لليبيا بإقامة مبارياتها البيتية على أرضها".

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وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد عبر عن "قلقه العميق" بشأن تحويل رحلة نيجيريا وقال: "إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية، إجراءات الأمان، أو التحديات اللوجستية التي تؤثر على السفر الجوي الدولي". وأضاف في بيان على منصة أكس "نرغب في طمأنتهم بأن تحويل رحلتهم لم يكن متعمداً. ولا توجد أي أسس للاتهامات التي تشير إلى أن فرق الأمن الليبية أو الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تسببوا عمداً في هذا الحادث".

وذكّر الاتحاد الليبي الأسبوع الماضي أن "منتخبنا الوطني واجه تحديات كبيرة لدى وصوله إلى نيجيريا الأسبوع الماضي... ورغم الصعوبات التي واجهناها، لم نطلق اتهامات علنية أو نشكك في نزاهة السلطات النيجيرية. كرة القدم، في جوهرها، تهدف إلى توحيد الشعوب".

وكانت نيجيريا تغلبت على ليبيا 1-0 ذهاباً في مدينة أويو، فتصدرت المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 لبنين، 3 لرواندا ونقطة لليبيا.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)