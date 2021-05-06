تصعيد خطير ومواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية

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جرح أكثر من 150 شخصا الجمعة في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.
جُرح أكثر من 150 شخصا في اشتباكات جديدة بالقدس بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بعد صلاة الفجر. أجواء شهر رمضان واحتفالات اليهود بعيد الفصح والمسيحيين بعيد القيامة، يخيم عليها توتر يهدد بتفجير الوضع المتأزم منذ أسابيع.
وسط مخاوف من تصعيد محتمل خلال رمضان يخوض الأردن لقاءات مكثفة مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث التقى ملك الأردن بوزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين، عقب لقاء مع الرئيس الفلسطيني وعشية لقاء محتمل مع رئيس إسرائيل.
إسرائيل ترد على حماس بضربة جوية على غزة تسفر عن مقتل 20 فلسطينيا، ومجلس الوزراء الأمني يوافق على توجيه ضربة مكثفة للقطاع. القدس وما حولها في حالة تصعيد مستمر فيما تطالب دول بالتهدئة. آخر أخبار التصعيد المستمر بالقدس.
اشتبك فلسطينيون يرشقون الحجارة مع الشرطة الإسرائيلية الذين استخدموا قنابل الصوت ورصاص مطاطي خارج المسجد الأقصى في القدس، بينما تحتفل إسرائيل بذكرى "يوم توحيد القدس". والأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء.
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