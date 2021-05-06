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تصعيد خطير ومواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية

جرح أكثر من 150 شخصا الجمعة في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.