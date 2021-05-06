 تصعيد خطير ومواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية | DW الأخبار | DW | 15.04.2022

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DW الأخبار

تصعيد خطير ومواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية

جرح أكثر من 150 شخصا الجمعة في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.

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*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 10.05.21 *** Palestinian protesters run for cover amid clashes with Israeli security forces at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on May 10, 2021, ahead of a planned march to commemorate Israel's takeover of Jerusalem in the 1967 Six-Day War. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

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