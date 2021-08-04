تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل واليونيفيل تحذر من "وضع خطير جدّاً"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة (السادس من آب/أغسطس 2021) أنه يشن غارات على لبنان "ردّاً على إطلاق صواريخ" أعلن حزب الله مسؤوليته عنها. وقال بيان عسكري إن أكثر من 10 صواريخ تم إطلاقها وتمّ اعتراض معظمها عبر منظومة القبة الحديدية مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يضرب مصادر إطلاق (الصواريخ) في لبنان". ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

في المقابل، أعلن "حزب الله" اللبناني عن قيام مجموعات منها بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، "ردّاً" على الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان. بينما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم الجمعة أن الجيش الاسرائيلي، "قصف بقذائف المدفعية من عيار 155 تلال كفرشوبا والهبارية في العرقوب" جنوب لبنان.

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك غارات إسرائيلة على جنوب لبنان إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yc8m مخاوف من التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ودوت صافرات الانذار من الصواريخ صباح اليوم الجمعة بطول حدود اسرائيل الشمالية مع لبنان وسوريا. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن الصواريخ انطلقت من لبنان، ولكن لم يتضح ما إذا كانت الجهة التي أطلقتها حزب الله أو فصائل فلسطينية على طول الحدود. وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق نيران المدفعية على منطقة جبل دوف ومنطقة مزارع شبعا داخل لبنان.

على صعيد متصل، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجمعة إلى "مواجهة "مفتوحة على كل الجبهات" مع إسرائيل عقب التوتر الحاصل في جنوب لبنان. وأعربت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، عن "مباركتها ودعمها الكامل" لاستهداف حزب الله "أهدافا تابعة لإسرائيل ردّاً على استهدافها الأراضي اللبنانية".

وحذرت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجمعة من "وضع خطير جداً" جراء هذا التصعيد العسكري. وأعلنت اليونيفيل في بيان أن "قواتنا رصدت إطلاق صواريخ من لبنان ورد بالمدفعية الإسرائيلية والوضع خطير جداً"، وحثت "جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)