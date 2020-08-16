تصريحات عن التطبيع مع إسرائيل تطيح بمسؤول سوداني

أصدر وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس) قراراً بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطقٍ رسمي لوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الإعلام، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السودانية ( سونا) دون مزيد من التفاصيل.





وكان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية حيدر بدوي صادق قد أدلى بتصريحاته لوسائل إعلام إقليمية وأكدها لرويترز أمس الثلاثاء، واصفاً قرار دولة الإمارات العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه "خطوة شجاعة وجريئة"، وأضاف: "لا أستطيع نفي وجود اتصالات بين السودان واسرائيل".



ويأتي قرار الإعفاء بعد يوم من إعلان وزير الخارجية أمس الثلاثاء أن وزارته لم تناقش "بأي شكل من الاشكال" أمر العلاقات بين السودان و إسرائيل و أنها لم تكلف الناطق الرسمي بالإدلاء بأي تصريح حول هذا الأمر.

وقال الوزير، في بيان صحفي: "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعاً ملتبساً يحتاج لتوضيح".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)