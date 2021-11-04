تصريحات جورج قرداحي، هل تفاقم الوضع المتأزم في لبنان؟

ردّاً على دعوة ميقاتي.. جورج قرداحي "يرفض" الاستقالة

دعا نجيب ميقاتي إلى القيام بالخطوات اللازمة لحلّ الأزمة مع السعودية، مطالبا جورج قرداحي بـ "اتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه"، فيما بدا دعوة للاستقالة، وقناة المنار تنقل عن الأخير قوله إنه "لن يستقيل وإن موقفه لم يتغير".