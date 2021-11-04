 تصريحات جورج قرداحي، هل تفاقم الوضع المتأزم في لبنان؟ | مسائية DW | DW | 28.10.2021

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مسائية DW

تصريحات جورج قرداحي، هل تفاقم الوضع المتأزم في لبنان؟

في لبنان: الجدل بشأن تصريحات جورج قرداحي المتعلقة بحرب اليمن يتواصل.. الرئيس عون يقول كلمته وميقاتي يؤكد عمق العلاقات مع دول الخليج.. فإلى أي مدى ستنعكس هذه التطورات على الأوضاع المتفاقمة في لبنان؟

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