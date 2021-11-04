تصريحات جورج قرداحي، هل تفاقم الوضع المتأزم في لبنان؟

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في لبنان: الجدل بشأن تصريحات جورج قرداحي المتعلقة بحرب اليمن يتواصل.. الرئيس عون يقول كلمته وميقاتي يؤكد عمق العلاقات مع دول الخليج.. فإلى أي مدى ستنعكس هذه التطورات على الأوضاع المتفاقمة في لبنان؟
دعا نجيب ميقاتي إلى القيام بالخطوات اللازمة لحلّ الأزمة مع السعودية، مطالبا جورج قرداحي بـ "اتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه"، فيما بدا دعوة للاستقالة، وقناة المنار تنقل عن الأخير قوله إنه "لن يستقيل وإن موقفه لم يتغير".
وجه البطريرك اللبناني بطرس الراعي في عظته دعوة إلى المسؤولين في الدولة لنزع الفتيل مع السعودية بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب على اليمن، والأخير يرد بأن استقالته من الحكومة غير واردة.
أثارت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن جدلاً واسعاً وانتقادات واتهامات يمنية وخليجية. وبينما سارعت الحكومة اللبنانية إلى النأي بنفسها عن تلك التصريحات، خرج قرداحي ببيان يوضح فيه موقفه.
على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، السعودية تقرر سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني لديها، ووقف كل الواردات اللبنانية إليها.
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