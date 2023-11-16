 تصريحات أردوغان عن إسرائيل تلقي بظلالها على زيارته لألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.11.2023

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سياسة واقتصاد

تصريحات أردوغان عن إسرائيل تلقي بظلالها على زيارته لألمانيا

يزور الرئيس التركي أردوغان ألمانيا، لكن وسط مواقف متباينة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. تصريحات أردوغان وموقفه من حماس وإسرائيل لقيت انتقادات في ألمانيا حتى من قبل المستشار شولتس. فهل يفاجئ أردوغان مضيفيه بتصريحات محرجة؟

أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي مشترك في تركيا - تموز/ يوليو 2023

تبدي الحكومة اهتماما باتمام زيارة أردوغان لألمانيا بنجاج رغم اختلاف وجهات النظر لا سيما حول إسرائيل

قد لا تبشر الأمور بخير بالنسبة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا الجمعة (17 نوفمبر/ تشرين ثاني) وسط أجواء جليدية بين برلين وأنقرة. والسبب في ذلك الحرب في الشرق الأوسط، فهناك  مواقف متباينة إزاء كل من إسرائيل و حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

مختارات

شولتس يصف كلام أردوغان بـ"العبثي"

مرارا وتكرارا هاجم   أردوغان إسرائيل بحدة ودافع عن حركة حماس الإرهابية. يقول الرئيس التركي إن إسرائيل تحاول منذ 75 سنة "إقامة دولة على أرض سرقت من الشعب الفلسطيني"، وقال مؤخرا في أنقرة إن شرعية إسرائيل موضع تساؤل بسبب "فاشيتها".

ويوم الثلاثاء (14 نوفمبر/ تشرين ثاني)، وخلال مؤتمر صحفي في برلين، وصف المستشار الألماني  أولاف شولتس كلمات الرئيس التركي بأنها "عبثية"، مؤكدا أن "إسرائيل دولة ديمقراطية، وهذا أيضا يجب أن يذكر بوضوح شديد، وليس هناك شك في ذلك". وكان رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، قد هاجم أردوغان بشدة، قائلا إن الرئيس التركي "يؤجج الاضطرابات في الشارع الألماني ويقود إرهابا نفسيا ضد اليهود في ألمانيا بدعايته".

أهمية الزيارة

في ضوء هذه الاختلافات، طالب عدد غير قليل من السياسيين في برلين بإلغاء الزيارة تماما في هذا الوقت الحساس. لكن الحكومة الألمانية، تمسكت بها. كما يدعم زعيم المعارضة في البوندستاغ، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس، المستشار شولتس في هذه النقطة. فتركيا مهمة جدا بالنسبة لألمانيا – وألمانيا كذلك بالنسبة لتركيا. هذا ما يعتقده خبير الشؤون الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريش كيسفيتر أيضا

ومع ذلك، يستذكر كيسفيتر أيضا الفضيحة التي حصلت خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى برلين في منتصف أغسطس 2022. وقال السياسي الألماني لـ DW: "إن وضعا مشابها  لزيارة عباس العام الماضي ، عندما كان قادرا على إنكار   المحرقة دون رد من المستشار شولتس الذي كان بجواره، يجب ألا يتكرر".

ولأن لا أحد في الحكومة الألمانية يريد ذلك أيضا، فإن الوضع متوتر للغاية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف كبيرة من أن يستغل أردوغان الزيارة لإثارة المشاعر ضد إسرائيل، ضد اليهود بين حوالي 1.5 مليون تركي يعيشون في ألمانيا. وتعلم الحكومة الألمانية أيضا أن نحو ثلثي المواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا ساعدوا الرئيس أردوغان على الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

الرئيس التركي أردوغان والمستشار الألماني شولتس خلال زيارة الأخير لتركيا في مارس/ آذار 2022

العلاقة بين شولتس وأردوغان كانت فاترة منذ البداية، حتى خلال زيارة شولتس الافتتاحية إلى تركيا في مارس 2022.

برنامج زيارات هزيل

وينعكس الوضع المتوتر في حقيقة أن برنامج زيارة الرئيس التركي هزيل. يصل أردوغان بعد ظهر الجمعة ويستقبله أولا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بلفو. بعد ذلك، هناك عشاء في المستشارية مع شولتس مدرج على جدول الأعمال. لا شيء معروف أكثر من ذلك حتى الآن. حتى أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم عقد مؤتمر صحفي أم لا. ولم يرغب المتحدث باسم الحكومة شتيفان هيبشترايت في استبعاد ذلك يوم الأربعاء، لكنه أضاف أن ذلك لا يزال قيد التفاوض.

لكن ما هو واضح هو أن الحكومة الألمانية تريد تجنب أية مواعيد للرئيس التركي في الأماكن العامة مثل شوارع وساحات برلين قدر الإمكان. ومما يبعث على ارتياح ألمانيا، أن زيارة أردوغان لمباراة كرة القدم بين ألمانيا وتركيا في الإستاد الأولمبي في برلين يوم السبت لم تعد مخططة، على الرغم من أن العديد من الأتراك كانوا يرغبون في ذلك. ما يزال في ذاكرة الحكومة الألمانية خطاب أردوغان السابق قي كولونيا مايو 2010، عندما دعا حوالي 15000 من مواطنيه إلى الاندماج وتعلم اللغة الألمانية، لكنه أضاف أيضا: "لا يمكن لأحد أن يتوقع منكم التخلي عن هويتكم". 

"أوروبا بحاجة إلى أردوغان"

ولكن اليوم، يدرك أردوغان أيضا أن تركيا تعتمد على معاملاتها التجارية والاقتصادية مع ألمانيا في ضوء الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده. من ناحية أخرى، تعد أنقرة شريكا مهما لألمانيا والاتحاد الأوروبي. كما أن تركيا لا يزال بإمكانها المساعدة في الحد من عدد اللاجئين المتجهين إلى أوروبا.

قبل سبع سنوات، في ذروة أزمة اللاجئين، توصل أردوغان إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوقف أنشطة التهريب على الحدود التركية واستعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم في اليونان. وفي المقابل، تلقت أنقرة مليارات اليورو لإيواء الناس في البلاد. هذا ما يسمى باتفاقية اللاجئين والعمل بها حاليا معلق بشكل أو بآخر، لكن الاتحاد الأوروبي يأمل في إحيائها.

وتعتقد خبيرة الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر ماري أغنيس شتراك تسيمرمان أن أوروبا بحاجة إلى أردوغان في قضية الحرب في الشرق الأوسطوقالت لـ DW: "من المهم ألا تمتد هذه  الحرب وبالطبع، تلعب تركيا دورا في هذا المجال أيضا. وتقول في هذا الصدد، نحتاج إلى الحديث المشترك بيننا. لكن السؤال هو إلى أية درجة من الوضوح". 

الأمن في برلين

لذلك يتطلع  السياسيون في ألمانيا إلى  المستشار أولاف شولتس، الذي من المفترض أن يواجه الزلات المحتملة من قبل أردوغان. العلاقة بين الرجلين كانت فاترة منذ البداية، حتى خلال زيارة شولتس إلى تركيا في مارس/ آذار 2022. بعد ذلك، تم تأجيل زيارة أردوغان إلى برلين، وبعد ذلك، حتى قبل هجوم   حماس الإرهابي على إسرائيل، تم إعادة جدولتها إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2023.

على أية حال، عندما يأتي الرئيس التركي ستكون هناك إجراءات أمنية كبيرة. ولم يعرف بعد ما إذا كان سيتم نشر القناصة على أسطح المنازل، كما كان الحال خلال زيارة أردوغان الرسمية في عام 2018. في ذلك الوقت، تم نشر أكثر من 4000 ضابط شرطة. وسادت حالة الطوارئ في الحي الحكومي. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الحال أيضا يوم السبت 18 نوفمير/ تشرين الثاني، عندما يريد آلاف الأكراد التظاهر لصالح   حزب العمال الكردستاني  المحظور وضد سياسات أنقرة.

ماتياس فون هاين/ علاء جمعة 

  • الصورة، 50 عامًا على معاهدة روما، توقيع وثائق انضمام بريطانيا وإيرلندا والنرويج والدنمارك للاتحاد الأوروبي.

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

 