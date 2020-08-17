تصرف "بطولي"..زوج ينقذ زوجته من هجوم قرش ضخم

لم يتردد زوج أسترالي في المخاطرة بنفسه من أجل إنقاذ حياة زوجته، التي كانت تواجه خطراً حقيقياً أمام واحد من أشرس الحيوانات في البحر، والتي التهمت العديد من الأشخاص في مناطق متفرقة حول العالم.
فقد ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن أسترالياً وجه لكمات إلى سمكة قرش ضخمة لإجبارها على ترك ساق زوجته، التي كانت توجد في موقف لا تحسد عليه بالمرة، وأضافت أن تصرف الزوج البطولي أنقذ حياتها.
وأوضحت "دي فيلت" أن الثنائي كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج قرب "بورت ماكواري"، حينما هجمت سمكة القرش الضخمة على الزوجة وعضتها مرتين لتصيبها بأذى كبير في ساقها.
وأفاد نفس المصدر نقلاً عن تقرير الشرطة الأسترالية أن الزوج كان مجبراً على توجيه عدة ضربات إلى سمكة القرش، من أجل حملها على إبعاد فكيها عن زوجته، وهو ما نجح فيه بالفعل.
ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن شاهد كان متواجداً بالقرب من مكان تعرض الزوجة لهجوم سمكة القرش، قوله "لقد بدأ في ضرب القرش..لقد أنقذ حياتها. لقد كان مذهلاً حقاً".
وقال ستيفن بيرس رئيس "سيرف لايف سايفنغ"، التي تحاول إنقاذ حياة الناس في الشواطئ، إن الزوج جدف بسرعة وقفز من على لوحه لضرب القرش وإجباره على ترك زوجته، مضيفا أن ما قام به عمل "بطولي"، وفق ما أشارت إليه مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
من جهة أخرى، نُقلت الزوجة المصابة إلى المستشفى على وجه السرعة من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، فيما أكد الزوج أن ما قام به كان سيفعله أي شخص لو كان في مكانه تلك اللحظة. يذكر أن أستراليا من بين أكثر الدول التي تعاني من هجمات القرش في العالم.
ر.م/ع.ح/أ.ح
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
هيا نتخلص من القرش
شهدت أستراليا سبع هجمات قاتلة من أسماك القرش خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ترغب السلطات في التصدي لأكثر الأنواع خطورة وهي القرش النمري والقرش الأبيض وقرش الثور. حتى الآن تم صيد 172 من أسماك القرش وقتل أكثر من 50 من أكبر وأكثر الأنواع خطورة.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
مظاهرات غاضبة
خرج الآلاف في مظاهرات ضد صيد أسماك القرش بعد أن أعلنت الحكومة عن قرارها المثير للجدل في هذا الشأن. خرج الكثيرون في المظاهرات من بينهم أحد الناجين من هجوم من أسماك القرش لكن هذا لم يمنعه من التعبير عن رفضه لقتل أسماك القرش.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
قرار مثير للجدل
"أعرف أن الكثير من الأستراليين من محبي المحيط، يرغبون في حماية أفضل من أسماك القرش الخطيرة على هذه الشواطئ". كانت هذه هي تصريحات رئيس حكومة أستراليا الغربية، كولين بارنيت التي برر بها قرار صيد وقتل أسماك القرش. قال بارنيت إنه يتحدث باسم محبي الغوص والرياضات المائية والسباحة وعائلاتهم لكن الكثير من هؤلاء خرجوا في مظاهرات ضد هذا القرار المفترض أنه ينصب في مصلحتهم.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
أنواع مهددة بالانقراض
يشمل القرار أيضا أسماك القرش البيضاء بالرغم من أنها من الأنواع المهددة بالانقراض. أوضحت الحكومة أن الأمر استثنائي لكن دون الكشف عن هذه المدة الاستثنائية التي سيسمح فيها بصيد القرش الأبيض.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
يلتهم كل شيء
لا يمكن إغفال خطورة أسماك القرش. يعتبر القرش النمري من أخطر الأنواع، فمعظم الهجمات التي واجهها محبو الرياضات المائية والغطس كانت من هذا النوع من أسماك القرش الذي يشتهر بأنه يفترس أي شيء أمامه سواء أسماك أو طيور أو حتى إطارات سيارات أو لوحات وهذا هو السبب في إطلاق اسم "الزبال" عليه.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
فضول مدمر
يتسم القرش النمري بالفضول الشديد لذلك فهو يحب تجربة طعم ضحيته. في العادة يبصق القرش النمري ضحيته البشرية بسرعة شديدة لأنه لا يجب طعم لحم البشر لكن الضحية يصاب عادة في هذا الهجوم بسبب أسنان القرش الحادة ويمكن أن يصاب بنزيف خطير ما لم تصل المساعدة الطبية سريعا.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
خطورة ضئيلة
الحوادث الكبيرة التي تضر فيها أسماك القرش بالبشر ليست كثيرة إذ تشير بيانات الباحثين إلى أن خمسة أشخاص في المتوسط يفقدون حياتهم سنويا في هجمات أسماك القرش ولا يزيد العدد عن 63 حالة سنويا على المستوى العالمي. يقول غيرهارد فيغنر رئيس منظمة " Sharkproject" لحماية أسماك القرش إن نسبة المخاطرة تقدر بـ 1:240مليون.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
غنيمة ضخمة
الخطورة ليست السبب الوحيد لصيد أسماك القرش. تشير بيانات مجموعة "Sharklife Conservation Group"إلى تعرض أكثر من 100 مليون من أسماك القرش من مختلف الأعمار للقتل سنويا. 70 من أنواع أسماك القرش صارت مهددة بالانقراض بعضها يصنف بأنه غير قادر على التأقلم مع الحياة في الوقت الحالي.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
موت بطيء
يعتبر حساء زعانف القرش من الأطباق التي ترمز للوجاهة الاجتماعية في الصين وبعض الدول الآسيوية. يقوم بعض الصيادين بنزع زعانف القرش حيا ثم رميه مرة أخرى في المياه لينزف بشدة ثم يموت في النهاية.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
أسنان للزينة
الكثير من الأثرياء على استعداد لدفع مبالغ ضخمة مقابل هذه الأسنان الحادة لتعليقها كعقد على الرقبة أو تزيين غرفة المعيشة بها. يمكن أن يصل طول أسنان القرش الأبيض لنحو7،5 سنتيمتر
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
سمكة على شكل "المطرقة"
القرش من الأسماك شديدة القدم فهي تعيش منذ ملايين السنين. تغيرت أشكال القرش وأحجامه على مدار السنين والبعض منها له أشكال مضحكة مثل هذا القرش الذي يشبه المطرقة. احتار العلماء في تفسير شكل دماغ هذا النوع من القرش لكنهم يعتقدون أن لديه قدرة هائلة على تصوير المنطقة المحيطة به على نطاق واسع خاصة وأن العينين على طرفي "المطرقة".
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
أكبر سمكة في العالم
بعض أنواع القرش صغيرة للغاية ولا يتجاوز طولها 20 سنتيمترا في حين توجد أسماك ضخمة كهذا القرش الحوتي الذي يزيد طوله على على 13 مترا ويزن أكثر من 12 طنا. القرش الحوتي ليس خطيرا على الإطلاق بل يمكن أيضا للإنسان التمليس عليه دون خوف.
-
افتتاح موسم "التخلص من القرش"
قرش "ملائكي"
هذه أيضا سمكة قرش رغم أنها تبدو مثل الأسماك الغضروفية. يعيش "القرش الملائكي" مستقرة في قاع البحر في انتظار غذائها وهو عبارة عن أسماك صغيرة والقواقع البحرية وليس الغواصين.
الكاتب: يوديث هارتل/ ابتسام فوزي