تصرف "بطولي"..زوج ينقذ زوجته من هجوم قرش ضخم

لم يتردد زوج أسترالي في المخاطرة بنفسه من أجل إنقاذ حياة زوجته، التي كانت تواجه خطراً حقيقياً أمام واحد من أشرس الحيوانات في البحر، والتي التهمت العديد من الأشخاص في مناطق متفرقة حول العالم.

فقد ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن أسترالياً وجه لكمات إلى سمكة قرش ضخمة لإجبارها على ترك ساق زوجته، التي كانت توجد في موقف لا تحسد عليه بالمرة، وأضافت أن تصرف الزوج البطولي أنقذ حياتها.

وأوضحت "دي فيلت" أن الثنائي كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج قرب "بورت ماكواري"، حينما هجمت سمكة القرش الضخمة على الزوجة وعضتها مرتين لتصيبها بأذى كبير في ساقها.

وأفاد نفس المصدر نقلاً عن تقرير الشرطة الأسترالية أن الزوج كان مجبراً على توجيه عدة ضربات إلى سمكة القرش، من أجل حملها على إبعاد فكيها عن زوجته، وهو ما نجح فيه بالفعل.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن شاهد كان متواجداً بالقرب من مكان تعرض الزوجة لهجوم سمكة القرش، قوله "لقد بدأ في ضرب القرش..لقد أنقذ حياتها. لقد كان مذهلاً حقاً".

وقال ستيفن بيرس رئيس "سيرف لايف سايفنغ"، التي تحاول إنقاذ حياة الناس في الشواطئ، إن الزوج جدف بسرعة وقفز من على لوحه لضرب القرش وإجباره على ترك زوجته، مضيفا أن ما قام به عمل "بطولي"، وفق ما أشارت إليه مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

من جهة أخرى، نُقلت الزوجة المصابة إلى المستشفى على وجه السرعة من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، فيما أكد الزوج أن ما قام به كان سيفعله أي شخص لو كان في مكانه تلك اللحظة. يذكر أن أستراليا من بين أكثر الدول التي تعاني من هجمات القرش في العالم.

ر.م/ع.ح/أ.ح