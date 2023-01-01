تصاميم أزياء لمجتمع الميم في تركيا

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تصمم الأمريكية من أصول تركيا إيدا يورولمازوغلو، ورغم كل الصعاب، أزياء خيالية لمجتمع الميم في اسطنبول.
في فيلم وثائقي التقط لحظات مفصلية من حياة أفراد مجتمع الميم في تركيا، اتخذ وسام فرحات وحسين، قرارا بالتحدث بشكل علني عن هويتهما الجنسية والدفاع عن حقوق أفراد مجتمع الميم بعد أن شهدوا الكثير من العنف في تركيا وسوريا.
قصفت طائرة بدون طيار تركية مقرا لقوات سوريا الديموقراطية في قاعدة روسية في سلسلة من هجمات تستهدف القوات الكردية، فيما أكد أردوغان أن بلاده عازمة أكثر من أي وقت مضى على حماية حدودها. موسكو من جهتها حذرت من عملية برية.
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطر كثير من الناشطين والمعارضين الروس، والذي ينتقدون الحرب على أوكرانيا، إلى مغادرة بلادهم. قصد العديد منهم تركيا حيث وجدوا في إسطنبول الملاذ الآمن، لكنها بالنسبة لبعضهم محطة توقف مؤقتة.
تتواصل التظاهرات في تركيا ضد تعيين موالٍ للرئيس التركي أردوغان عميداً لجامعة في اسطنبول. وخلال تظاهرة خرجت اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الطلاب الرافضين لسيطرة أردوغان المركزية على الجامعات التركية.
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