 تصاميم أزياء لمجتمع الميم في تركيا | يوروماكس | DW | 01.01.2023

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يوروماكس

تصاميم أزياء لمجتمع الميم في تركيا

تصمم الأمريكية من أصول تركيا إيدا يورولمازوغلو، ورغم كل الصعاب، أزياء خيالية لمجتمع الميم في اسطنبول.

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HANDOUT - Hussein steht in Istanbul am Ufer des Bosporus in einer Szene aus dem Dokumentarfilm Mr Gay Syria (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 06.09.2018 in die deutschen Kinos. (zu dpa-Kinostarts vom 30.08.2018) Foto: Bradley Secker/Les Films d’Antoine/COIN FILM/Toprak Film/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

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