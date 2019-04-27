 تصاعد وتيرة القصف الجوي على مناطق المعارضة بمحافظة إدلب | أخبار | DW | 02.05.2019

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أخبار

تصاعد وتيرة القصف الجوي على مناطق المعارضة بمحافظة إدلب

صعدت القوات السورية والروسية من وتيرة هجماتها الجوية على مناطق المعارضة بمحافظة إدلب، في ظل محاولات تركية للتفاوض مع موسكو، لوقف الضربات، فيما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية.

Syrien Zerstörung in der Provinz Idlib (picture-alliance/dpa/DHA/U. Can)

قال معارضون ومسعفون وسكان اليوم الخميس (الثاني من مايو/ أيار 2019)، إن القوات الروسية والسورية كثفت ضرباتها الجوية وقصفها البري في شمال غرب سوريا الليلة الماضية في أحد أعنف الهجمات على آخر معقل للمعارضة المسلحة خلال الأشهر القليلة الماضية. كما ذكرت المصادر بأن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري أسقطت براميل متفجرة، أودت بحياة 15 مدنيا على الأقل وإصابة عشرات.

وتقع القرى والبلدات المستهدفة في شمال حماة وجنوب إدلب ضمن منطقة منزوعة السلاح اتفقت عليها روسيا وتركيا في سبتمبر أيلول الماضي. وفي وقت سابق هذا الأسبوع حذرت واشنطن من أن العنف في

المنطقة العازلة "سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

ومنذ يوم الثلاثاء أجبرت الهجمات الروسية والسورية آلاف المدنيين على الفرار إلى مخيمات باتجاه الشمال على الحدود التركية ودمرت أربع منشآت صحية وفقا لما ذكره مسؤولون من الدفاع المدني في إدلب ومنظمة أمريكية للمساعدات الصحية تعمل في المنطقة.

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وقالت خولة السواح نائبة رئيس منظمة يونيون أوف مديكال كير اند ريليف (اتحاد المنظمات الإغاثية الطبية ‘أوسم‘) ومقرها الولايات المتحدة في بيان أمس الأربعاء "يجري إخلاء المنشآت الطبية، مما يدع من هم أكثر عرضة للخطر دون رعاية طبية. نحن على شفا كارثة إنسانية".

وتقول هيئة الدفاع المدني التي تديرها المعارضة إن مئات، أغلبهم من المدنيين، قتلوا في ضربات روسية وسورية منذ إبرام اتفاق سبتمبر/ أيلول الذي حال دون شن هجوم مدمر على إدلب والمناطق المحيطة بها التي يسيطر عليها المعارضون وتؤوي حاليا أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وألقت وسائل الإعلام السورية الرسمية، نقلا عن مصادر عسكرية، باللوم على المعارضة المسلحة وقالت إن الضربات استهدفت "جماعات إرهابية" في بلدات في شمال حماة منها كفر نبودة.

وتتفاوض تركيا، التي تدعم المعارضين وتنشر قوات لمراقبة الهدنة، مع موسكو على وقف الضربات لكن دون أن تحقق نجاحا يذكر.

ونقلت وكالة رويترز عن منشق من الجيش السوري اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن الحملة الأخيرة قد تكون إشارة على قرب شنّ هجوم بري يهدف إلى السيطرة على الأراضي في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Syrien, Umaiyadenmoschee von Damaskus, über dem Häusermeer der historischen Altstadt, die als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    أقدم مساجد العالم

    يعد المسجد الأموي في دمشق من أقدم مساجد العالم، إذ بُني مطلع القرن الثامن الميلادي. ويقع اليوم في الجزء التاريخي من العاصمة دمشق، التي أُدرجت عام 1979 على لائحة اليونسكو للتراث العالم. الصورة تعود إلى عام 2007.

  • Syrien, im Tal der Gräber von Palmyra (Sammlung M. Meinecke/A. Schmidt-Colinet)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    تعاون ألماني-سوري في تدمر

    الحفريات في مدينة تدمر القديمة مُدرجة هي الأخرى على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تُظهِر الصورة التي تعود إلى عام 1981 قطعاً معمارية من مقبرة المعبد، وقد استمر العمل من أجل استخراجها من عام 1981 إلى عام 1985 بالتعاون مع معهد الآثار الألماني ومديرية الآثار السورية.

  • Syrien, der Tempel des Gottes Baal in der Oase von Palmyra, bevor sein Allerheiligstes, die Cella, vom sogenannten Islamischen Staat gesprengt wurde (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    معبد الإله بعل

    كان معبد الإله بعل الذي مضى على تشييده نحو 2000 عام أحد أفضل المعابد المحفوظة في واحة تدمر، لكن غرفته الداخلية "تسيلا" وقعت ضحية لهمجية "الدولة الإسلامية"، إذ نسفها التنظيم بالمتفجرات عام 2015. تعود الصورة إلى عام 1963.

  • Syrien, Eingang zur Zitadelle von Aleppo (Sultan Kitaz)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قلعة حلب

    شُيدت قلعة حلب في القرن الثالث عشر الميلادي، وتُعد اليوم واحدة من أقدم القلاع في العالم، وهي مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1986. لكن الحرب الأهلية في سوريا تركت بصماتها المروعة على أسوارها وبعض أجزائها. وبعد انحسار خط الجبهة عنها بات بالإمكان زيارتها مجدداً.

  • Syrien, Sultaniyya-Moschee-Komplex, 13.Jh. - direkt vor der Zitadelle von Aleppo gelegen, während des Krieges stark zerstört. (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قبل الحرب

    وقبل المعارك الشرسة هكذا بدا محيط القلعة الشهيرة على مستوى العالم. خلال الحرب طال الدمار الكبير جامع السلطانية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي وكان يقع أمام القلعة في حي الجلوم.

  • Syrien, der Basar in Aleppo, war mit seinen mehr als 1000 kleinen Läden das Herz der Stadt bis er durch den Krieg in Syrien stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    سوق حلب

    شكل سوق حلب بمتاجره الصغيرة التي تزيد على الألف قلب المدينة. لكن الحرب مرت من هنا أيضاً وأحرقت ودمرت بشدة الكثير منه. وما تزال الكثير من أجزاء السوق مدمرة حتى يومنا هذا.

  • Syrien, Aleppo: Blick über die Altstadt von Westen auf die Zitadelle (Peter Heiske)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    صورة من قبل الحرب

    تعود هذه صورة إلى عام 2001، عندما كانت قلعة حلب لا تزال سلمية وتطل شامخة على البلدة القديمة. وتظهر في الصورة مأذنة الجامع الكبير في المدينة.

  • Syrien, Aleppo: Der große Waqf-Komplex Ibshir Pasha (Nabil Kasbo)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    آثار الدمار

    أصبحت حلب رمزاً للحرب الأهلية في سوريا. وبات من الصعب التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. كما أُصيب وقف إبشير مصطفى باشا (يساراً) وحمام بهرام باشا (إلى اليمين) في حلب بشدة جراء القتال. تم التقاط هذه الصورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.


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