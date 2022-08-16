تصاعد "تجارة" الاختطاف مقابل فدية في نيجريا

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تزايد ظاهرة الاختطاف مقابل فدية في نيجيريا، ومحاولات فردية للتوسط بالخاطفين والأهالي لدفع الفدية مقابل تحرير المختطفين. الظاهرة يصفها البعض بأنها تحولت إلى "تجارة مزدهرة".
دخلت حرب أنابيب الغاز بين المغرب والجزائر فصلا جديدا بعد إعلان نيجيريا وصول مشروع خط الأنابيب الذي سيربطها بالمغرب ثم أوروبا مرحلة البحث عن التمويل، وذلك بعد أيام من تلويح الجزائر باستعمال سلاح الغاز ضد إسبانيا.
بعد سبع سنوات من الخطف لدى جماعة بوكو حرام، تعود فتاة إلى أهلها في شمالي نيجيريا، فيما لا يزال نحو مئة فتاة مفقودات. والتقارب بين العصابات الإجرامية وتنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة يثير قلق السلطات النيجيرية.
تصلنا يوميًا أخبار عمليات الإنقاذ للمهاجرين التي ملأت صفحات الأخبار لكن جميعها تنقل جزءًا واحدًا من القصة.. وعلى متن سفينة الإنقاذ "أوشين فايكينغ" التي تصنع هذه الأخبار يبدو المشهد مختلفًا.. كيف الحياة على متن القارب؟
مهاجرون كثر قادمون من دول إفريقية تعيش أزمات وحروب. يجمعهم "الحلم الأوروبي"، لكن طرق الوصول تختلف. منهم من اختار العبور عبر دول شمال القارة والبحر المتوسط. بينما اختار آخرون الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي.
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