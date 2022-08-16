 تصاعد ″تجارة″ الاختطاف مقابل فدية في نيجريا | DW الأخبار | DW | 17.08.2022

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DW الأخبار

تصاعد "تجارة" الاختطاف مقابل فدية في نيجريا

تزايد ظاهرة الاختطاف مقابل فدية في نيجيريا، ومحاولات فردية للتوسط بالخاطفين والأهالي لدفع الفدية مقابل تحرير المختطفين. الظاهرة يصفها البعض بأنها تحولت إلى "تجارة مزدهرة".

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