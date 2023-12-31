تصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الأسبوع الأخير من العام

تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا والتي تكثفت مؤخرا، إذ قالت أوكرانيا إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق عدة بما في ذلك العاصمة كييف وثاني مدن البلاد، فيما اتهمت موسكو كييف بشن هجوم كبير على منطقة حدودية.

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد (31/12/ 2023) إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة. وأضافوا أن القصف استهدف العاصمة كييف وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن بالبلاد.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف عبر قناة الرسائل على تطبيق تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة شاركت في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة على المنطقة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تيليغرام إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق. وكانت خاركيف قد تعرضت لهجومين بالصواريخ أمس السبت مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد أنها دمرت 21 من أصل 49 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا في أحدث غارة جوية لها اللية الماضية.

هجوم أوكراني كبير على منطقة روسيا

قالت روسيا إن أوكرانيا شنت هجوما على مدينة بيلغورود الحدودية أسفر عن مقتل وجرح العشرات صورة من: Russia Emergency Situations Ministry via Telegram/AP/picture alliance

من جانبها قالت وزارة الدفاع في موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة ثابتة الجناح أوكرانية فوق منطقة كورسك الحدودية خلال الليل، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، السبت.

وقالت السلطات في مدينة بيلغورود الحدودية الروسية أن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا يوم السبت أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تيليغرام إن 21 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال قتلوا في القصف وأن 110 أشخاص آخرين أصيبوا، بينهم 30 حالتهم خطيرة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الروسية تمكّنت من اعتراض صاروخَين و"معظم" القذائف التي أُطلقت على المدينة، ما جنّب وقوع عدد "أكبر بكثير" من الضحايا، إلا أنها أوضحت أن قذائف عدة سقطت على بيلغورود، بالإضافة إلى حطام صواريخ. وتعهدت الوزارة أن الهجوم الدامي على المدينة "لن يمرّ بدون عقاب".

ويأتي هذا الهجوم غداة ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات، بحسب السلطات الأوكرانية.

ولم يتسن التحقق من مزاعم الطرفين بشكل مستقل.

وشهد الأسبوع الأخير من عام 2023 هجمات متزايدة من كلا الجانبين، حيث قالت كييف إن الهجمات الروسية قتلت ما لا يقل عن 31 مدنيا وجرح 120 آخرون في " أكبر هجوم جوي " لها منذ بداية الحرب يوم الجمعة.

ع.ج.م/م. س ( أ ف ب، رويترز، د ب أ)