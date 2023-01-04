تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

العاهل الأردني يستقبل نتانياهو في زيارة مفاجئة لعمان

عقد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لقاء نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان، هو الأول منذ عودة الأخير إلى السلطة، وبعد توتر ساد علاقتهما مؤخرا.