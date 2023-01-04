تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مخاوف من تصاعد العنف بعدما شنت إسرائيل غارة جوية في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.
حثت الولايات المتحدة على خفض التصعيد بعد مقتل فلسطينيين خلال "عملية لمكافحة الإرهاب" أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها في الضفة الغربية. واشنطن طالبت بالتعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحسين الوضع الأمني.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اقتحمت مخيم جنين في مهمة لاعتقال مطلوبين أعضاء في جماعة مسلحة، تخلل ذلك تبادل إطلاق نار كثيف. ومصادر فلسطينية تتحدث عن مقتل وجرح عدة أشخاص.
عقد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لقاء نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان، هو الأول منذ عودة الأخير إلى السلطة، وبعد توتر ساد علاقتهما مؤخرا.
تمضي قدما في خطط شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية، وفق تقرير صحفي. والهدف المعلن من خطط الشراء هو حماية أفضل لألمانيا وللحلفاء في ظل الوضع الأمني المتغير في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول