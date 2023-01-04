 تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين | DW الأخبار | DW | 27.01.2023

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تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

مخاوف من تصاعد العنف بعدما شنت إسرائيل غارة جوية في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

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تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين 30.11.2022

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة.

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