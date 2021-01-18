تصاعد العنف اليميني ضد النواب في الولايات المتحدة

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تصاعد العنف اليميني المتطرف ضد نواب الكونغرس في الولايات المتحدة، وتزايد الأنشطة ذات الدوافع المينية والقومية والمسيحية لمن يعتقدون أن الانتخابات السابقة قد تمت سرقتها وتزوير نتائجها لصالح الديمقراطيين. وفعاليات تحت شعار "إعادة إيقاظ أمريكا".
رداً على تعهد الرئيس الأمريكي "بتحرير" إيران، قال الرئيس الإيراني إن الثورة الإسلامية عام 1979 حررت بلاده، فيما طالبه وزير خارجية إيران بايدن بالتوقف عن تصرفاته "المنافقة". طهران أحتفلت بذكرى اقتحام السفارة الأمريكية.
عبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي عن حزنها وصدمتها جراء الهجوم على زوجها. وفيما تم توجيه اتهامات لرجل مشتبه به، ندد الرئيس بايدن بالأجواء السياسية في البلاد وبالمشككين في نتائج الانتخابات في إشارة إلى ترامب وأنصاره.
في لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، كما شدد على أهمية "تهدئة الوضع الأمني" في الضفة الغربية، وعلى أهمية التفاوض على حل الدولتين لتحقيق السلام.
بينما وجهت إيران اتهامات لألف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أدانت ألمانيا عنف السلطات الإيرانية ضد المحتجين، مؤكدة أنها تدرس مع بروكسل إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، في خطوة وصفتها طهران بـ"غير المسؤولة".
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