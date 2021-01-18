تصاعد العنف اليميني ضد النواب في الولايات المتحدة

برلين تدين عنف طهران ضد المحتجين وتدرس تصنيف الحرس الثوري إرهابيًا

بينما وجهت إيران اتهامات لألف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أدانت ألمانيا عنف السلطات الإيرانية ضد المحتجين، مؤكدة أنها تدرس مع بروكسل إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، في خطوة وصفتها طهران بـ"غير المسؤولة".