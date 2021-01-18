 تصاعد العنف اليميني ضد النواب في الولايات المتحدة | DW الأخبار | DW | 04.11.2022

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DW الأخبار

تصاعد العنف اليميني ضد النواب في الولايات المتحدة

تصاعد العنف اليميني المتطرف ضد نواب الكونغرس في الولايات المتحدة، وتزايد الأنشطة ذات الدوافع المينية والقومية والمسيحية لمن يعتقدون أن الانتخابات السابقة قد تمت سرقتها وتزوير نتائجها لصالح الديمقراطيين. وفعاليات تحت شعار "إعادة إيقاظ أمريكا".

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(FILES) (COMBO) This combination of file pictures created on October 22, 2020 shows US President Donald Trump (L) and Democratic Presidential candidate and former US Vice President Joe Biden during the final presidential debate at Belmont University in Nashville, Tennessee, on October 22, 2020. - Democrat Joe Biden leads in the national polls and most of the battleground states going into Election Day but President Donald Trump is insisting they're wrong and he'll repeat his upset victory of 2016. Biden, the 77-year-old former vice president, has enjoyed a solid lead over Trump, 74, in the national polls for months, at times reaching double digits. (Photos by Brendan Smialowski and JIM WATSON / AFP)

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