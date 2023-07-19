 تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل بالتزامن مع لقاء بايدن بهرتسوغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2023

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أخبار

تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل بالتزامن مع لقاء بايدن بهرتسوغ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على متانة العلاقات بين البلدين وبحث معه التوترات في إسرائيل على خلفية لتعديلات القضائية المثيرة للجدل.

صورة من الأرشيف للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض

صورة من الأرشيف للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي  جو بايدن، الثلاثاء (18 تموز/ يوليو 2023)، لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض، إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "غير قابلة للكسر"، وأضاف: "نحن نعمل معاً لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط".

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وتابع بايدن، في تصريحات لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: "لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد أناس أنه لن يحدث أبداً"، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن). وتابع: "لقد فتحنا المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية  وسلطنة عمان بعد زيارتنا هناك، وجمعنا الإسرائيليين والفلسطينيين معاً على المستوى السياسي في مدينة شرم الشيخ بمصر".

كما بحث بايدن مع هرتسوغ في التوترات السائدة على خلفية تعديلات قضائية مثيرة للجدل تسعى إلى إقرارها حكومة بنيامين نتانياهو التي يصفها سيّد البيت الأبيض بأنها "متطرفة".

وسارع إسحق هرتسوغ الذي يتولى رئاسة الدولة في  إسرائيل، وهو منصب رمزي إلى حد كبير، إلى التطرق للتعديلات القضائية المثيرة للجدل والتي نُظّمت ضدّها تظاهرات حاشدة للمعارضة التي اتّهمت نتنياهو بالسعي إلى إحكام قبضته على السلطة. وقال هرتسوغ "إنه نقاش محموم لكنّه أيضاً ميزة وتقدير لعظمة الديموقراطية الإسرائيلية"، وتابع "دعني أكرر بوضوح، بكل وضوح، أن الديموقراطية الإسرائيلية سليمة وقوية ومتينة".

نتنياهو الغائب الحاضر

لكن طيف  بنيامين نتنياهو، الزعيم الممسك بالسلطة في إسرائيل، كان طاغياً على الاجتماع. وشاب العلاقة بين إدارة بايدن ونتنياهو التوتر منذ عودة الأخير إلى السلطة على رأس ائتلاف حكومي متشدد في كانون الأول/ديسمبر.

عشية زيارة هرتسوغ، خفّض بايدن منسوب التوتر مع نتنياهو إلى حد ما بموافقته على لقائه في وقت لاحق من العام الحالي في الولايات المتحدة. واللقاء سيكون الأول من نوعه منذ عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في أواخر العام الماضي.

لكن إدارة بايدن لم تكشف ما إذا كان نتنياهو سيتلقى دعوة لزيارة  البيت الأبيض  أو هل ستعقد المحادثات في مكان آخر قد يكون مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح للصحافيين إن اللقاء سيعقد على الأرجح في أواخر العام، ربما "في الخريف"، أي في التوقيت الذي تنعقد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هل يفسد "اليمين المتطرف" في إسرائيل العلاقة المتينة مع الولايات المتحدة؟

"يوم المقاومة"

وتصاعدتل وتيرة الاحتجاجات المعارضة للتعديلات القضائية الثلاثاء مع انتشار المظاهرات في أنحاء إسرائيل، وقال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي عساف أجمون إن 161 ضابط احتياط بسلاح الجو تعهدوا بعدم الذهاب إلى عملهم.

وهدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج. وسبب ذلك صدمة في دولة لطالما كان فيها الجيش، الذي يعتمد على قوات الاحتياط في زمن الحرب ويستلزم ذلك خضوعها لتدريبات منتظمة، مسألة لا تخضع للسياسة يلتف حولها الجميع. ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرد على طلب للتأكيد.

ومن جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت الثلاثاء 45 شخصاً، بينهم ثمانية من محطات القطار في تل أبيب، في يوم آخر من أيام الاحتجاجات الحاشدة ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، والتي تشق طريقها تدريجياً عبر البرلمان. وتم إغلاق السكك الحديدية في إسرائيل لبعض الوقت، ويعتقد أنه من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات وراء توقف السكك الحديدية. وقالت السكك الحديدية الإسرائيلية إن هناك خلل في الحاسوب. وتحركت الشرطة في تل أبيب لمنع المتظاهرين من دخول محطة قطار هشلوم من خلال إغلاق كلا المداخل، لكنها لم تنجح حيث شوهد العشرات يتظاهرون على الأرصفة.

واحتشد مئات المتظاهرين في مدينة تل أبيب الساحلية، وأغلق بعضهم مداخل مقر بورصة الأوراق المالية.

وحدثت مشاهد مماثلة من الإغلاق والاحتجاج في المدن بأنحاء إسرائيل. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه في تل أبيب وشمال إسرائيل لتفريق المتظاهرين. كما أغلق المحتجون العديد من الطرق، والطرق السريعة. وفي بلدة بشمال تل أبيب، صدمت سيارة أحد المتظاهرين مما أسفر عن إصابته، واعتبرت الشرطة ما جرى مجرد حادث.

ويأتي ما يسمى بـ"يوم المقاومة" في أعقاب احتجاجات عديدة في أرجاء البلاد ضد التشريعات الهادفة إلى إضعاف سلطة القضاء. وتتهم الحكومة المحكمة العليا بالتدخل في القرارات السياسية.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م