 تصاعد أعمدة الدخان في أبو ظبي | DW الأخبار | DW | 17.01.2022

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DW الأخبار

تصاعد أعمدة الدخان في أبو ظبي

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في انفجار وقع في ثلاثة صهاريج نقل محروقات في أبوظبي يرجح أنه نجم عن "طائرات من دون طيار"، وفق الشرطة، فيما أعلن الحوثيون عن "عملية عسكرية نوعية" في الإمارات.

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