تصاعد أعمدة الدخان في أبو ظبي

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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في انفجار وقع في ثلاثة صهاريج نقل محروقات في أبوظبي يرجح أنه نجم عن "طائرات من دون طيار"، وفق الشرطة، فيما أعلن الحوثيون عن "عملية عسكرية نوعية" في الإمارات.
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد سيصل طهران غداً الاثنين في زيارة لـ "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع طهران"، في وقت لا تزال فيه أبو ظبي تعتريها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية.
يمتنع المعلقون السعوديون الموالون للحكومة عادة عن انتقاد حلفاء المملكة لكن في الفترة الآخيرة، بدأ بعضهم بانتقاد الدور الإماراتي في اليمن علناً. ويرى خبراء في الشأن الخليجي في هذه الانتقادات انعكاسا "للتوتر" بين البلدين.
بالأمس انتقد معلقون سعوديون مقربون من الحكومة علنا دور الإمارات في اليمن. وقبل ذلك حدثأاول خلاف علني بين البلدين الخليجيين حول حصص النفط. اليوم زار ولي عهد أبو ظبي "حليفه" ولي عهد السعودية، فهل ذاب الجليد وانتهى الخلاف؟
تبدو الرياض وأبو ظبي أمام مواجهة اقتصادية شرسة بعد بدء الأخيرة بالرد على الخطوات السعودية التي تهدد مكانة الإمارات الريادية في الخدمات والسياحة. كيف تبدو عقباتها وأضرارها على علاقات البلدين التي شهدت أشهر عسل طويلة؟
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