تصاعد أعمدة الدخان في أبو ظبي

معلقون سعوديون ينتقدون دور الإمارات في اليمن علنا!

يمتنع المعلقون السعوديون الموالون للحكومة عادة عن انتقاد حلفاء المملكة لكن في الفترة الآخيرة، بدأ بعضهم بانتقاد الدور الإماراتي في اليمن علناً. ويرى خبراء في الشأن الخليجي في هذه الانتقادات انعكاسا "للتوتر" بين البلدين.