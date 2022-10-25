تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تصاعد التوتر في الضفة الغربية بعد أيام من الإنتخابات الإسرائيلية

تصاعد جديد لوتيرة العنف في الضفة الغربية والقدس أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بعد أيام من انتخابات تمهد الطريق لعودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للسلطة في إسرائيل، فيما استبعدت بريطانيا نقل سفارتها من تل أبيب للقدس.