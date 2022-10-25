 تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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DW الأخبار

تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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