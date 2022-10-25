تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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قُتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح في هجوم نفذه فلسطيني طعنا ودهسا بسيارة قبل أن يقتله عناصر الأمن في منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة إسرائيلية، وفق ما ذكرت مصادر اسرائيلية وفلسطينية.
في عظته الأسبوعية دعا بابا الفاتيكان الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إلى الحوار والتوصل إلى سلام، بعد تفجيرين في القدس تسببا بمقتل شخصين ومقتل مراهق فلسطيني في نابلس الأسبوع الماضي.
تصاعد جديد لوتيرة العنف في الضفة الغربية والقدس أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بعد أيام من انتخابات تمهد الطريق لعودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للسلطة في إسرائيل، فيما استبعدت بريطانيا نقل سفارتها من تل أبيب للقدس.
قتل شخص على الأقل، وأصيب 15 آخرين، جراء انفجارين وقعا في محطتين للحافلات في القدس. ويأتي التفجيران في أعقاب توتر تشهده الضفة الغربية منذ عدة أشهر.
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