تشيمي - فضيحة الإيدز الكبرى في الصين

في تسعينيات القرن الماضي أطلقت الحكومة الصينية حملة شجعت فيها مزارعين بسطاء على التبرع بدمهم مقابل المال. حصل السكان الفقراء في مقاطعة خنان على خمس دولارات أمريكية، ما يعادل أجر شهر تقريبا، مقابل تبرعهم بالدم. الدم المتبرع به بيع بعد ذلك بأسعار عالية مع عواقب وخيمة على العديد من المتبرعين والمتلقين. فقد تسببت معدات طبية ملوثة في إصابة حوالي 300 ألف شخص بفيروس نقص المناعة البشرية، ما أدى إلى انتشار كبير لوباء الإيدز. إثر ذلك بدأت حملة إعلامية وسياسية مشينة للتستر على الفضيحة، والتي تعد مؤشرا على كيفية تعامل الحكومة الصينية لاحقا مع وباء كوفيد 19. بعد إصابتها بالمرض تم عزل المزارعة تشيمي مثل كثيرين آخرين فيما يسمى بقرى الإيدز. لكنها بدلا من الاستسلام للموت، بدأت تكافح بإصرار من أجل حياتها وحياة المتضررين الآخرين. بفضل نضالها الشجاع وتفاؤلها تحولت مأساة منبوذي خنان إلى قصة أمل. يلقي هذا الفيلم الذي انتجه آي وي وي والحاصل على عدة جوائز، الضوء على هذه المأساة.