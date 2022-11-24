 تشيمي - فضيحة الإيدز الكبرى في الصين | وثائقي | DW | 30.11.2022

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وثائقي

تشيمي - فضيحة الإيدز الكبرى في الصين

تكافح المزارعة الشابة تشيمي في بلدها الصين ضد الإيدز ومن أجل العدالة. رغم محاولات الحكومة التستر على الفضيحة، إلا أن شيمي تناضل بشجاعة من أجل ضحايا وباء الإيدز الذين أصيبوا به من خلال دم متبرع به كان ملوثا.

في تسعينيات القرن الماضي أطلقت الحكومة الصينية حملة شجعت فيها مزارعين بسطاء على التبرع بدمهم مقابل المال. حصل السكان الفقراء في مقاطعة خنان على خمسة دولارات أمريكية، ما يعادل أجر شهر تقريبا، مقابل تبرعهم بالدم. الدم المتبرع به بيع بعد ذلك بأسعار عالية مع عواقب وخيمة على العديد من المتبرعين والمتلقين. فقد تسببت معدات طبية ملوثة في إصابة حوالي 300 ألف شخص بفيروس نقص المناعة البشرية، ما أدى إلى انتشار كبير لوباء الإيدز. إثر ذلك بدأت حملة إعلامية وسياسية مشينة للتستر على الفضيحة، والتي تعد مؤشرا على كيفية تعامل الحكومة الصينية لاحقا مع وباء كوفيد 19. بعد إصابتها بالمرض تم عزل المزارعة تشيمي مثل كثيرين آخرين في ما يسمى بقرى الإيدز. لكنها بدلا من الاستسلام للموت، بدأت تكافح بإصرار من أجل حياتها وحياة المتضررين الآخرين. بفضل نضالها الشجاع وتفاؤلها تحولت مأساة منبوذي خنان إلى قصة أمل. يلقي هذا الفيلم الحائز الحاصل على جائزة الفنان الصيني آي وي وي الضوء على هذه المأساة.

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ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation! *** Sendung: Dokumentation Ximei - Chinas großer AIDS-Skandal Sendedatum: 30. November 2022 Beschreibung: Eine junge Bäuerin kämpft in China gegen AIDS und für Gerechtigkeit. Trotz aller Vertuschungsversuche der Regierung setzt sich Ximei mutig für die Opfer der durch kontaminierte Blutspenden verursachten AIDS-Epidemie ein. Fotograf: © tvf (Stills aus einer tvf-Doku) China, AIDS, Blutspenden, Menschenrecht, Ximei

تشيمي - فضيحة الإيدز الكبرى في الصين 01.11.2022

تكافح المزارعة الشابة تشيمي في بلدها الصين ضد الإيدز ومن أجل العدالة. رغم محاولات الحكومة التستر على الفضيحة، إلا أن شيمي تناضل بشجاعة من أجل ضحايا وباء الإيدز الذين أصيبوا به من خلال دم متبرع به كان ملوثا.