 تشيلي: مياه الصرف الصحي تلوث البحر | العولمة 3000 | DW | 28.01.2023

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العولمة 3000

تشيلي: مياه الصرف الصحي تلوث البحر

في خمسينات القرن الماضي سمحت الحكومة التشيلية بتخصيص خمس مناطق للصناعة. تقع بلدية بوتشونكافي في إحداها وتسمى "مناطق تضحية" حيث يبلغ تلوث المياه والتربة والهواء نسبة مرتفعة جدا، وهو ما يرفض السكان تحمله بعد الآن.

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