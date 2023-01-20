تشيلي: مياه الصرف الصحي تلوث البحر

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في خمسينات القرن الماضي سمحت الحكومة التشيلية بتخصيص خمس مناطق للصناعة. تقع بلدية بوتشونكافي في إحداها وتسمى "مناطق تضحية" حيث يبلغ تلوث المياه والتربة والهواء نسبة مرتفعة جدا، وهو ما يرفض السكان تحمله بعد الآن.
بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى الرغم من مضاعفة الغرب لدعمه العسكري والاستخباراتي لكييف، إلا أن دعاية الكرملين لا تزال تروج بثقة لنصر روسي حتمي. غير أن عددا من الخبراء الألمان ينظرون للأمر بشكل مختلف.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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