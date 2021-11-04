تشيلي: مستقبل بلا فحم

انطلاق عصر الطاقة الشمسية.. هل انتفت الحاجة للنفط؟

ترك النفط بصمات واضحة على القرن العشرين. بيد أنه من المقرر أن تغير الكهرباء الرخيصة المولدة من الطاقة الشمسية إمدادات الطاقة العالمية بشكل جذري. وهذا التحول بدأ، لكن ما تزال هناك بعض العوائق. فما هي؟