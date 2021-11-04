تشيلي: مستقبل بلا فحم

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يوجد الكثير من الطاقة الشمسية في تشيلي، والآن توجد أيضاً طريقة جديدة لتخزينها. هذا ما يُظهره مشروع نموذجي في صحراء أتاكاما، يتم فيه تحويل محطات الطاقة الفحمية إلى محطات تخزين للطاقة الشمسية.
ترك النفط بصمات واضحة على القرن العشرين. بيد أنه من المقرر أن تغير الكهرباء الرخيصة المولدة من الطاقة الشمسية إمدادات الطاقة العالمية بشكل جذري. وهذا التحول بدأ، لكن ما تزال هناك بعض العوائق. فما هي؟
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