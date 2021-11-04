 تشيلي: مستقبل بلا فحم | العولمة 3000 | DW | 06.11.2021

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العولمة 3000

تشيلي: مستقبل بلا فحم

يوجد الكثير من الطاقة الشمسية في تشيلي، والآن توجد أيضاً طريقة جديدة لتخزينها. هذا ما يُظهره مشروع نموذجي في صحراء أتاكاما، يتم فيه تحويل محطات الطاقة الفحمية إلى محطات تخزين للطاقة الشمسية.

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