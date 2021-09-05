 تشيلي: اللاجئون يواجهون بالرفض | مراسلون حول العالم | DW | 25.02.2022

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مراسلون حول العالم

تشيلي: اللاجئون يواجهون بالرفض

أكثر من خمسة ملايين فنزويلي فروا من البلاد، معظمهم إلى الدول المجاورة. وبعد الترحيب الأولي كما هي الحال في تشيلي، تغير الأمر الآن.

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