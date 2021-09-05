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تشيلي: اللاجئون يواجهون بالرفض

أكثر من خمسة ملايين فنزويلي فروا من البلاد، معظمهم إلى الدول المجاورة. وبعد الترحيب الأولي كما هي الحال في تشيلي، تغير الأمر الآن.