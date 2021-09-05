تشيلي: اللاجئون يواجهون بالرفض

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أكثر من خمسة ملايين فنزويلي فروا من البلاد، معظمهم إلى الدول المجاورة. وبعد الترحيب الأولي كما هي الحال في تشيلي، تغير الأمر الآن.
أظهرت الأزمة الأوكرانية أن روسيا ليست معزولة تماما في الساحتين الإقليمية والدولية، كما يعتقد البعض. إذ لديها حلفاء حول العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا كما في الشرق الأوسط والصين.
يطلق عليه اسم متحور "لامبدا": سلالة جديدة لفيروس كورونا تحت مراقبة خاصة لمنظمة الصحة العالمية ظهرت في دول أمريكا اللاتينية. كما انتقلت هذه السلالة التي تحمل عددا من التحورات إلى أوروبا أيضا. فماذا يعرف الخبراء عنها؟
في أعقاب توسيع الاتحاد الأوروبي لدائرة المسؤولين الفنزويليين المشمولين بسلسلة من العقوبات، أعلنت خارجية فنزويلا طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من أراضيها وحددت مهلة 72 ساعة لمغادرتها البلاد.
ألقت جائحة كورونا بظلالها على احتفالات عيد الفصح للعام الثاني على التوالي، وسط تدابير مشددة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة. ودعا بابا الفاتيكان في عيد الفصح إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً ووضع حد للتسلح.
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