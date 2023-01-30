تشيلي: استراتيجية لإنتاج الليثيوم

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تعد تشيلي من أكبر منتجي الليثيوم، المادة اللازمة لصنع بطاريات السيارات الكهربائية. الآن تريد الحكومة تأميم إنتاجه. لكن ما الأهم: الأرباح أم حماية البيئة؟
من المتوقع أن يصل أكثر من 30 زعيما من دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية إلى بروكسل اليوم الاثنين للاجتماع مع نظرائهم الأوروبيين على مدار يومين لإجراء محادثات بشان التجارة والحرب الروسية في أوكرانيا والتغيرات المناخية.
إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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