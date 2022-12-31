 تشيلسي يواجه بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال.. فرصة لإنقاذ بوتر؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.03.2023

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رياضة

تشيلسي يواجه بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال.. فرصة لإنقاذ بوتر؟

يستعد تشيلسي الانجليزي لمواجهة حاسمة على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. تتصاعد الأصوات المطالبة برحيل بوتر عن تشيلسي بعد عدة نتائج سيئة. فهل تكون المباراة قُبلة حياة؟

جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي

تتصاعد الأصوات المطالبة برحيل بوتر عن تشيلسي بعد الهزائم الأخيرة.. فهل تكون المباراة فرصة جديدة لإثبات وجوده؟

بعد أن استعاد توازنه شيئا ما في الدوري الإنجليزي، يتأهب تشيلسي للمواجهة الحاسمة التي يخوضها على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني غدا الثلاثاء في جولة إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تشهد أيضاً غداً لقاء بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

مختارات

كانت مباراة الذهاب أمام تشيلسي قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند 1 /صفر، وقد سجل الهدف الوحيد حينذاك كريم أديمي خلال الشوط الثاني، ولم ينجح تشيلسي في الرد خاصة في ظل تألق الحارس غريغور كوبل.

جراهام بوتر متفائل 

ومنحت تلك النتيجة جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي بعض التفاؤل بشأن قدرة الفريق على قلب موازين المواجهة لصالحه عبر لقاء الإياب في العاصمة البريطانية لندن. لكن الضغوط تزايدت عليه بعدها مع تواصل النتائج المخيبة للأمال.

فقد جاءت الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند ذهاباً بعد ثلاثة تعادلات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد مباراة دورتموند، خسر تشيلسي أمام ساوثهامبتون صفر / 1 وأمام توتنهام صفر / 2 لتعلو الأصوات المطالبة برحيل بوتر عن تدريب الفريق. وربما استعاد تشيلسي توازنه شيئا مع بالفوز الذي حققه على ليدز يونايتد 1 / صفر أمس الأول السبت، لكن هذا الفوز لم يبد كافياً لإرضاء مشجعي الفريق.

وبالتالي تبدو مباراة الغد بمثابة الفرصة الأقرب لإنقاذ جراهام بوتر وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح من جديد.

وربما يستمد تشيلسي، المتوج بلقب دوري الأبطال في موسم 2020 / 2021، بعض التفاؤل من سجله في البطولة. ففي آخر سبع مرات تأخر فيها تشيلسي في جولة الذهاب بالأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، نجح في التأهل في أربع مرات.

لكن لا شك في أن الجانب التهديفي يشكل التحدي الأبرز لتشيلسي ومديره الفني جراهام بوتر، حيث لم يسجل الفريق سوى خمسة أهداف طوال 12 مباراة خاضها حتى الآن منذ بداية عام 2023 في كل المسابقات.

ريس جيمس من تشيلسي وكريم أدييمي من بوروسيا دورتموند خلال مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تبدو المباراة بمثابة الفرصة الأقرب لإنقاذ جراهام بوتر وإعادة فريق تشيلسي إلى المسار الصحيح من جديد.

ثقة هائلة لدى بوروسيا دورتموند

أما بوروسيا دورتموند، فيخوض المباراة بثقة هائلة بعد أن حقق ثمانية انتصارات متتالية في الدوري الألماني ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا. واستعد بوروسيا دورتموند بالشكل الأمثل لمباراة تشيلسي عبر فوزه على لايبزج 2 / 1 مساء الجمعة في الدوري الألماني.

وفي الوقت الذي يعاني فيه تشيلسي من التراجع في الجانب التهديفي، يعيش دورتموند فترة توهج في هذا الجانب، حيث شهدت مبارياته خلال العام الحالي انتصارات كبيرة منها فوزه على فرايبورج 5 / 1 وعلى هيرتا برلين 4 / 1.

لكن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة الحارس المتألق جريجور كوبل ضمن صفوف بوروسيا دورتموند في مباراة الغد، رغم سفره مع الفريق إلى لندن. فقد صرح سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند قائلاً :"مازلنا لا نعرف ما إذا كان يمكنه المشاركة غداً."

وكان كوبل قد غاب عن صفوف الفريق في المباراة أمام لايبزج بعدما اشتكى من مشكلات عضلية خلال عملية الإحماء قبيل المباراة، وهو ما أثار المخاوف حول الحارس الذي غاب لعدة أسابيع في العام الماضي بسبب إصابة مشابهة.

وذكرت صحيفة "رور ناخريشتن" أمس الأحد أن "هناك أمل ضعيف للغاية" لمشاركة كوبل في مواجهة تشيلسي، وذلك بعد الفحوص الطبية الأولى. ويتوقع أن يشارك ألكسندر ماير، الذي تولى حراسة مرمى دورتموند أمام لايبزج، في مواجهة الغد في حال لم يتمكن كوبل من المشاركة.

جريجور كوبل حارس بوروسيا دورتموند

تقول تقارير صحفية إن هناك أمل ضعيف للغاية لمشاركة كوبل في مواجهة تشيلسي، وذلك بعد الفحوص الطبية الأولى

بنفيكا وكلوب بروج.. مواجهة تبدو محسومة

وعلى ملعب النور بالعاصمة البرتغالي لشبونة، يلتقي بنفيكا مع كلوب بروج في مواجهة تبدو محسومة، بعد أن فاز الفريق البرتغالي ذهابا خارج ملعبه 2 / صفر.

وكان كلوب بروج قد حافظ على نظافة شباكه طوال 50 دقيقة في مباراة الذهاب لكنه دفع ثمن الأخطاء الدفاعية بعدها، وفاز بنفيكا بهدفين سجلهما جواو ماريو من ضربة جزاء ودافيد نيريس في الدقيقتين 51 و88 .

ويخوض بنفيكا المباراة بثقة هائلة بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات الثلاثة التي خاضها في الدوري البرتغالي الممتاز بعد مواجهة كلوب بروج، حيث يحتل بنفيكا صدارة الدوري بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه بورتو صاحب المركز الثاني.

أما كلوب بروج، فقد شهدت مبارياته الثلاث التالية لمواجهة الذهاب أمام بنفيكا، تعادلاً وفوزاً ثم هزيمة ثقيلة أمام أوستند صفر / 3 مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري البلجيكي.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)

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