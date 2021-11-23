تشيلسي يحرز كأس العالم للأندية والأهلي المصري ثالثاً

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في أبو ظبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1 السبت (12 فبراير/ شباط 2022)، في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما في نهائي البطولة.

وتقدم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف لتشيلسي في الدقيقة 55. لكن رافايل فييجا أحرز هدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 64 من ضربة جزاء. واحتكم الفريقان لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، حسمه تشيلسي لصالحه بفضل الهدف القاتل الذي سجله الألماني كاي هافيرتز من ضربة جزاء في الدقيقة 117.

وتأهل بالميراس للمباراة النهائية بعد الفوز على الأهلي المصري بهدفين دون مقابل في نصف النهائي، في الوقت الذي تغلب فيه تشيلسي على الهلال السعودي بهدف دون مقابل.

نال الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد انتصاره على الهلال السعودي بطل آسيا.

الأهلي ثالثاً بعد فوزه على الهلال

وفي وقت سابق من اليوم، أحرز النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه والثانية توالياً، بعد فوزه على الهلال السعودي، بطل آسيا، 4-صفر، على استاد آل نهيان، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي أكملها الهلال بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 28.

وسجل للأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة 8 والدقيقة 17، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 40، وعمرو السولية في الدقيقة 64.

وسبق لبطل أفريقيا أن نال المركز الثالث عامي 2006 والنسخة الماضية، فيما احتل الهلال المركز الرابع للمرة الثانية بعد 2019، عندما خسر أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

ودفع الهلال، الذي خسر بصعوبة بالغة أمام تشيلسي الإنجليزي حامل لقب النسخة الحالية، ثمناً غالياً لهدف الأهلي الأول المبكر، والذي سجله المدافع ياسر إبراهيم، ثم اكماله المباراة بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الهلال: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم يكن لدينا عقلية إدارة المباراة بعد طرد لاعبين من صفوفنا، ولم نكن في أفضل حالاتنا ... من الصعب لأي فريق لعب مباراة 9 لاعبين ضد 11".

من جهته، قدم الأهلي مباراة كبيرة، معوضاً عرضه المتواضع أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، الذي خسره صفر-2، ومنع لاعبي الهلال من الوصول إلى مرمى حارسه علي لطفي ولو بتسديدة واحدة.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)