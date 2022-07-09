تشيلسي يتعاقد مع المدرب الإنجليزي بوتر خلفا للألماني توخل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022) تعاقده مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، خلفا للمدرب الألماني توماس توخل، الذي أقيل فجأة أمس الأربعاء بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

وأفادت تقارير إعلامية أن المالكين الجدد للنادي اللندني، مجموعة تود بويلي الأميركية، وافقوا على دفع الشرط الجزائي في العقد الذي يربط بوتر بنادي برايتون، ما سمح لهم بمفاوضة المدرب البالغ 47 عاماً.

وأوضح تشيلسي أن المدرب غراهام بوتر وقع عقدًا مدته خمس سنوات. وكتب تشيلسي على موقعه على الإنترنت: "بوتر هو أحد أكثر المدربين إثارة في هذه الرياضة".

وبحسب معلومات من "ميرور" فإن الشرط الجزائي لانتقال المدرب يفترض أن يكون حوالي 23 مليون يورو. ونقل عن بوتر قوله على موقع ناديه الجديد "أنا فخور وسعيد للغاية بتمثيل تشيلسي، هذا النادي الرائع لكرة القدم". مضيفا أنه "متحمس للغاية للعمل مع المجموعة الجديدة المالكة لتشيلسي لتطوير فريق وثقافة يمكن أن يفخر بها معجبونا المذهلون".

كان غراهام بوتر في السابق أيضا مدربا لفرق ستوك سيتي وويست بروميتش ألبيون كما سبق له أن درب نادي أوسترسوندز السويدي لمدة سبع سنوات.

وتولى غراهام بوتر تدريب برايتون عام 2019، ولفت الأنظار بسبب أسلوبه الهجومي الجذاب الذي سمح لبرايتون في أن يكون رابعاً بعد ست مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر وثلاث عن تشلسي السادس.

وتمكن في المواسم السابقة من الحفاظ على الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من قلة الموارد المالية بشكل ملحوظ مقارنة بمعظم منافسيه. وفي الموسم الماضي، احتل فريق جنوب إنجلترا المركز التاسع.

فاجأت إدارة تشلسي الجميع بإعلانها عن إقالة توماس توخل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد.

وفاجأت إدارة تشلسي الجميع الأربعاء بإعلانها عن إقالة توخل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية. وكان عقد توخل لا يزال ممتدا حتى صيف 2024. وفقًا لتقارير إعلامية متسقة، يُقال إن سبب الانفصال كان علاقة توخل المتوترة مع إدارة النادي وبعض اللاعبين.

وجاء في بيان للنادي اللندني أنه "انفصل عن المدرب توماس توخل" في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي صفر-1 الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وصل توخل إلى تشيلسي في يناير/ كانون الثاني 2021 خلفًا لفرانك لامبارد وقاد الفريق بعد أشهر فقط إلى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في النهائي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)